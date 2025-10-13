logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Em Roma, Lula defende que pobres sejam colocados no orçamento

Presidente participa do Fórum Mundial da Alimentação
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/10/2025 - 11:15
Brasília
Brasília, (DF) 09/07/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante declaração conjunta à imprensa Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta segunda-feira (13), durante a abertura do Fórum Mundial da Alimentação, em Roma, que os pobres sejam colocados no orçamento de seus países. “Não se trata de assistencialismo”, garantiu.

“É preciso colocar os pobres no orçamento e transformar esse objetivo em política de Estado. Para evitar que avanços fiquem à mercê de crises ou marés políticas. Mesmo líderes de países com orçamentos pequenos podem e precisam fazer essa escolha.”

Em seu discurso, Lula destacou o anúncio feito pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, na sigla em inglês) de que o Brasil havia, novamente, saído do Mapa da Fome.

“Trinta milhões de pessoas começaram a almoçar, jantar e tomar café. Em 2024, alcançamos a menor proporção de domicílios em situação de insegurança alimentar grave da nossa história”, disse.

O presidente citou ainda que o Brasil registrou, no mesmo período, a menor proporção de domicílios com crianças menores de 5 anos em situação de insegurança alimentar grave desde 2024. “Estamos interrompendo o ciclo de exclusão”.

“Um país soberano é um país capaz de alimentar o seu povo. A fome é inimiga da democracia e do pleno exercício da cidadania. É possível superá-la por meio de ação governamental, mas governos só podem agir se dispuserem de meios”, avaliou Lula.

Para tanto, segundo o presidente, ampliar o financiamento ao desenvolvimento, reduzir os custos de empréstimos, aperfeiçoar sistemas tributários e aliviar as dívidas de países mais pobres figuram como medidas cruciais.

“Não basta produzir. É preciso distribuir. Poucas iniciativas contribuiriam tanto para a segurança alimentar quanto uma reforma da arquitetura financeira internacional, que direcionasse recursos para quem mais precisa.”

Em sua fala, Lula destacou que América Latina e Caribe vivem o paradoxo de serem celeiro do mundo enquanto convivem com a fome. Já a África, segundo ele, registra crescimento econômico e aumento preocupante dos níveis de insegurança alimentar.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Encontro com o papa

Mais cedo, durante encontro com o papa Leão XIV, o presidente Lula parabenizou o pontífice por sua primeira exortação apostólica e a sua mensagem de preocupação com os mais pobres. 

“Parabenizei o santo padre pela Exortação Apostólica Dilexi Te e a sua mensagem de que não podemos separar a fé do amor pelos mais pobres. Disse a ele que precisamos criar um amplo movimento de indignação contra a desigualdade e considero o documento uma referência, que precisa ser lido e praticado por todos”, postou Lula, em suas redes sociais.

 

Relacionadas
Roma, 13/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante abertura do Fórum Mundial da Alimentação, da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, realizada na sede da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Foto: Ricardo Stuckert/PR
Fome é irmã da guerra, diz Lula no Fórum Mundial da Alimentação
Edição:
Valéria Aguiar
Presidente Lula Fórum Mundial da Alimentação Pobres Orçamento
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília, (DF) 09/07/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante declaração conjunta à imprensa Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Em Roma, Lula defende que pobres sejam colocados no orçamento
seg, 13/10/2025 - 11:15
Roma, 13/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante abertura do Fórum Mundial da Alimentação, da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, realizada na sede da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Fome é irmã da guerra, diz Lula no Fórum Mundial da Alimentação
seg, 13/10/2025 - 10:57
Edifício - sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte
Economia Mercado financeiro reduz para 4,72% previsão de inflação em 2025
seg, 13/10/2025 - 10:07
Fotos em Tel Aviv de reféns sequestrados em 7 de outubro 31/5/2024 REUTERS/Marko Djurica
Internacional Hamas entrega últimos reféns a Israel; Trump reafirma fim da guerra
seg, 13/10/2025 - 09:07
Rio de Janeiro (RJ), 12/10/2025 - Vencedores durante premiação do Festival do Rio. O Troféu Redentor de Melhor Longa de Ficção foi para Pequenas Criaturas, da brasiliense Anne Pinheiro Guimarães. Foto: Anna Karina de Carvalho/Agência Brasil
Cultura Festival do Rio mostra força e a diversidade do cinema nacional
seg, 13/10/2025 - 08:17
The Nobel Prize in Economics 2025 is awarded to Joel Mokyr, Northwestern University, Evanston, Illinois, U.S., Philippe Aghion, College de France and INSEAD, Paris, France, and The London School of Economics and Political Science, UK, and Peter Howitt, Brown University, Providence, Rhode Island, U.S., The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, the Nobel Prize in Economic Sciences 2025, is presented during a press conference at the Royal Swedish Academy of Sciences in Stockholm, Sweden on Monday 13 October 2025. Professor John Hassler, Chairman of the Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, Hans Ellegren, Permanent Secretary of the Academy of Sciences and Professor Kerstin Enflo, Member of the Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. Anders Wiklund/TT News Agency/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.
Internacional Trio ganha Nobel de Economia de 2025 por trabalho sobre inovação
seg, 13/10/2025 - 08:16
Ver mais seta para baixo