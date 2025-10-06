logo ebc
logo Agência Brasil
Política

“Estamos muito otimistas”, diz Alckmin após conversa de Lula e Trump

Sobre tarifas, vice-presidente disse que haverá próximos passos
Luiz Cláudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/10/2025 - 15:39
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 16/09/2025 - O vice-presidente da república, Geraldo Alckmin, fala durante reunião informal dos chanceleres do Mercosul e assinatura do Acordo de Livre Comércio Mercosul-EFTA ( Associação Europeia de Livre Comércio), no Palácio do Itamaraty. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O vice-presidente Geraldo Alckmin qualificou a conversa de 30 minutos entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, nesta segunda (6), como “muito positiva”.

“Estamos muito otimistas que a gente vai avançar. O presidente Lula destacou a disposição do Brasil para o diálogo e para a negociação”, afirmou Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Aos jornalistas, Alckmin disse que o governo considerou a conversa “melhor até do que esperávamos”. Para ele, o diálogo renderá desdobramentos. Ele ratificou que Lula e Trump trocaram os números de telefones pessoais e que o norte-americano designou o secretário de Estado, Marco Rubio como o interlocutor. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ganha-ganha

Em relação às tarifas impostas pelo governo norte-americano sobre as exportações de produtos brasileiros, Alckmin entende que a conversa renderá próximos passos, mas disse que é necessário “aguardar”.

Na conversa, segundo Alckmin, Lula disse que as sanções contra autoridades brasileiras não são justas e que o tema deveria ser rediscutido. “Nós somos muito otimistas que vamos avançar para o ganha-ganha, nessa relação com investimentos recíprocos e equacionamento da questão tarifária”, acrescentou. 

Alckmin disse que não está agendada uma nova reunião entre os representantes dos governos do Brasil e dos Estados Unidos. 

Relacionadas
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista concedida à TV Liberal. Belém (PA) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Trump diz a Lula que Brasil e EUA se darão bem juntos
Donald Trump e Lula. Photo by Reuter/Yuri Gripas e Marcelo Camargo/Agência Brasil Luiz Inácio Lula da Silva
Lula fala com Trump e pede fim de tarifaço sobre produtos brasileiros
Edição:
Aline Leal
Geraldo Alckmin Lula Donald Trump tarifaço
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Primeiro treino seleção brasileira masculina na Coreia do Sul - data fifa out/2025
Esportes Amistosos: Ancelotti comanda 1º treino da seleção na Coreia do Sul
seg, 06/10/2025 - 16:24
Brasília (DF), 29/09/2025 – Posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, ele foi eleito para suceder o ministro Luís Roberto Barroso, cujo mandato terminou ontem (28). Também assume o cargo o novo vice-presidente, Alexandre de Moraes. Os dois ministros comandarão o Supremo pelos próximos dois anos (2025-2027). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Fachin defende cultura democrática para evitar volta do autoritarismo
seg, 06/10/2025 - 16:14
Logo da Agência Brasil
Geral Exposição em São Paulo aborda política sobre drogas na América Latina
seg, 06/10/2025 - 15:59
Rio de Janeiro (RJ), 16/09/2025 - O vice-presidente da república, Geraldo Alckmin, fala durante reunião informal dos chanceleres do Mercosul e assinatura do Acordo de Livre Comércio Mercosul-EFTA ( Associação Europeia de Livre Comércio), no Palácio do Itamaraty. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Política “Estamos muito otimistas”, diz Alckmin após conversa de Lula e Trump
seg, 06/10/2025 - 15:39
Cigarro Eletrônico, Vape. Foto: haiberliu/Pixabay
Internacional OMS: 15 milhões de jovens de 13 a 15 anos fumam cigarros eletrônicos
seg, 06/10/2025 - 15:25
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista concedida à TV Liberal. Belém (PA) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Internacional Trump diz a Lula que Brasil e EUA se darão bem juntos
seg, 06/10/2025 - 15:18
Ver mais seta para baixo