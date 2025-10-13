logo ebc
Festa da Padroeira reuniu mais de 494 mil pessoas em Aparecida

Dia mais movimentado foi o domingo, com mais de 150 mil fiéis
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/10/2025 - 15:35
São Paulo
Santuário Nacional de Aparecida, localizado em Aparecida, SP - Brasil.
© Valter Campanato/Agência Brasil

A tradicional Festa da Padroeira, realizada pelo Santuário Nacional, atraiu mais de 494 mil devotos para a cidade de Aparecida, no interior de São Paulo (SP) neste ano. A festa aconteceu entre os dias 3 e 12 de outubro.

Segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (13) pelo santuário, domingo (12) foi o dia de maior movimentação no local, reunindo mais de 152 mil fiéis que estiveram na cidade para homenagear Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

De acordo com o arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, cerca de 40 mil pessoas que estiveram em Aparecida para celebrar essa data eram romeiros, pessoas que viajam até lá, geralmente a pé, para cumprir uma promessa, agradecer ou pedir uma graça.

Apelo aos políticos

Durante a homilia realizada ontem (12), o arcebispo de Aparecida (SP) pediu para que os políticos que foram eleitos pelo povo votem por leis que sejam favoráveis aos pobres.

O discurso foi feito durante a missa das 8h e foi acompanhado presencialmente pelo presidente da República em exercício Geraldo Alckmin.

"Para muitos os pobres são invisíveis, não se vê, não se tem sensibilidade. Para outros são criticados, chamados de vagabundos. Outros não se importam com os pobres. Que a Mãe Aparecida nos ajude e que os que foram eleitos pelo povo votem em leis favoráveis ao povo de Deus, favoráveis aos pobres", disse o arcebispo, sendo bastante aplaudido pelo público.

Em seu sermão, Brandes também pediu para que Nossa Senhora Aparecida interceda para diminuir as desigualdades do país.

"Vamos pedir duas esperanças para o povo brasileiro. Primeiro, a diminuição da pobreza. Quando diminui a pobreza, nós vamos experimentando o que é a paz, o que é a convivência e o que é vida. A segunda esperança é que diminuam as desigualdades sociais, que são muitas, mas é possível diminuí-las."

Papa

Já na manhã de hoje, a fome e a pobreza foram temas de um encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o papa Leão XIV, no Vaticano.

“Parabenizei o santo padre pela Exortação Apostólica Dilexi Te e a sua mensagem de que não podemos separar a fé do amor pelos mais pobres. Disse a ele que precisamos criar um amplo movimento de indignação contra a desigualdade e considero o documento uma referência, que precisa ser lido e praticado por todos”, postou Lula em suas redes sociais.

 

Edição:
Denise Griesinger
