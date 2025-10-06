logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Governo entrega quase 3 mil casas em Imperatriz, no Maranhão

Unidades do Minha Casa Minha Vida beneficiarão 11 mil pessoas
Agência Brasil
Publicado em 06/10/2025 - 19:55
Brasília
06.10.2025 – Visita e cerimônia de entrega de 2.837 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV)
© Ricardo Stuckert/PR

O governo federal entregou nesta segunda-feira (6) 2.837 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) no Residencial Canto da Serra, em Imperatriz (MA).

Com investimento de R$ 358,6 milhões do governo federal, o empreendimento vai beneficiar mais de 11 mil pessoas. 

Ao entregar as casas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu o compromisso da prefeitura, do governo do estado e do Ministério das Cidades para a construção de infraestrutura no bairro, com escolas, quadras de esporte, posto de saúde e segurança. 

“As pessoas não precisam apenas de uma casa com telhado para se esconder do sol e da chuva. As pessoas precisam de uma casa que dê a elas a dignidade que o ser humano precisa para viver bem.” 

O presidente disse que pretende voltar ao conjunto habitacional em um ano para ver os resultados: “Esse conjunto ainda não é o do meu sonho, pode ser melhorado”. 

O ministro das Cidades, Jader Filho garantiu que outros equipamentos serão construídos, como posto policial, escola de tempo integral, creche, Centro de Referência em Assistência Social (Cras) e unidades básicas de saúde, em parceria com o governo do estado e a prefeitura.  

“Vamos fazer todas as obras necessárias para que vocês morem com dignidade. Não adianta só entregar as casas, as crianças precisam de equipamentos para poder brincar de bola, ter uma escola digna”, garantiu o ministro. 

Também participaram do evento o governador do Maranhão, Carlos Brandão, o prefeito de Imperatriz, Rildo Amaral, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, e os ministros Sonia Guajajara (Povos Indígenas) e André Fufuca (Esportes).

Relacionadas
Viamão (RS), 30.06.2023 – Em Viamão, Rio Grande do Sul, presidente Lula entrega unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula entrega 2.837 moradias do Minha Casa, Minha Vida nesta segunda
Edição:
Denise Griesinger
Minha Casa Minha Vida Imperatriz Maranhão Lula
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Força-tarefa de SP apreende 117 garrafas de bebidas sem comprovação de procedência
Saúde MPSP denuncia 20 pessoas por falsificação de bebidas no estado
seg, 06/10/2025 - 20:48
Brasília (DF), 11/10/2024 - Edifício sede da CNI. Foto: CNI/Divulgação
Economia Tarifaço: conversa entre Lula e Trump é "avanço concreto", avalia CNI
seg, 06/10/2025 - 20:35
Brasília (DF), 24/10/2024 - Alunos do colégio Galois em sala de aula na preparação dos últimos dias antes da prova do Enem 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Política Governo de SP quer mudar forma de distribuir recursos para a educação
seg, 06/10/2025 - 20:31
O Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina (LACEN) está realizando exames para identificação do novo coronavírus (COVID-19)
Saúde País tem 17 casos confirmados de intoxicação por metanol
seg, 06/10/2025 - 20:15
06.10.2025 – Visita e cerimônia de entrega de 2.837 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV)
Política Governo entrega quase 3 mil casas em Imperatriz, no Maranhão
seg, 06/10/2025 - 19:55
dólar
Economia Dólar cai para R$ 5,31 após conversa entre Lula e Trump
seg, 06/10/2025 - 19:39
Ver mais seta para baixo