logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Governo prorroga prazo para georreferenciamento de imóveis rurais

Exigência de certificação prorrogada para outubro de 2029
Agência Brasil
Publicado em 21/10/2025 - 20:12
Brasília
Propriedade rural cadastrada na Amazonia
© MMA/Arquivo

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, editou nesta terça-feira (21) um decreto que amplia em quatro anos, até outubro de 2029, o prazo limite para a exigência de certificação de georreferenciamento dos imóveis rurais que são objeto de transferência. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

"Assinei o decreto porque esta semana venceria o prazo para o georreferenciamento das propriedades rurais. Isso dá um prazo mais longo para que todos possam se adequar à lei e promover o georreferenciamento", disse Alckmin a jornalistas. 

Ao longo dos próximos dias, Alckmin exerce a Presidência enquanto o presidente Lula cumpre viagem oficial ao Sudeste Asiático.  

O georreferenciamento é o processo de mapeamento técnico que define a localização, os limites e a dimensão de um imóvel rural por meio de coordenadas geográficas. Para isso, utilizam-se técnicas de levantamento topográfico, como GPS de alta precisão, drones ou até imagens de satélite.

A exigência de georreferenciamento por lei garante a exatidão dos limites de cada terreno e evita sobreposições com outras propriedades. O procedimento é necessário para transações como venda e doação, acesso a crédito rural e para fins de registro e regularização.

A extensão do prazo de adequação foi proposta pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), em função das dificuldades que os proprietários de imóveis rurais, em especial os pequenos, relataram estar enfrentando para se adequar, em razão dos elevados custos e da complexidade técnica do processo de certificação.

Com a decisão, o georreferenciamento nas hipóteses de desmembramento, parcelamento, remembramento ou qualquer situação de transferência de imóveis agora só será exigido a partir de 21 de novembro de 2029. Ao unificar o prazo, os proprietários de imóveis rurais de quaisquer dimensões terão mais prazo para planejar e efetivar a medida.

Relacionadas
Brasília (DF) 06/02/2025 - Plenário da câmara dos deputados, durante sessão deliberativa virtual para a votação de propostas. Na pauta, sete projetos de decreto legislativo sobre acordos internacionais firmados pelo Brasil. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Câmara aprova novas regras para regularização de imóveis rurais
Edição:
Sabrina Craide
georreferenciamento Imóveis Rurais
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 01/07/2024 – Ressaca e frio marcam início da semana no Rio. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Rio registra madrugada mais fria da década em outubro
ter, 21/10/2025 - 21:40
Brasília - 21/10/2025 -Câmara aprova urgência para projeto que impede cobrança por bagagem de mão em voos. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Câmara aumenta penas para crimes como extorsão e escudo humano
ter, 21/10/2025 - 21:05
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Moraes pede vista e suspende julgamento sobre desoneração no STF
ter, 21/10/2025 - 21:04
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 85 milhões
ter, 21/10/2025 - 20:47
O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, fala com a imprensa no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, em Brasília.
Justiça STF decide reabrir investigação contra presidente do PL por golpe
ter, 21/10/2025 - 20:39
Brasília (DF) 10/09/2025 - O ministro Luiz Fux chega para proferir seu voto na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Fux pede para participar de próximos julgamentos da trama golpista
ter, 21/10/2025 - 20:34
Ver mais seta para baixo