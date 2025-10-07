logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Haddad: estudo do governo avalia tarifa zero no transporte público

Ministro diz que análise está sendo feita a pedido do presidente Lula
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/10/2025 - 20:47
Brasília
Brasília (DF) 07/10/2025 O ministro da Fazenda, Fernado Haddad, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (7) que, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a equipe econômica está realizando um estudo abrangente do setor de transporte público no Brasil para avaliar a possibilidade de implementação da tarifa zero. A declaração foi dada durante entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro", veiculado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC)

O modelo de transporte gratuito é adotado integralmente em 136 municípios, a maioria de pequeno e médio porte. Em algumas capitais, como Brasília e São Paulo, a gratuidade ocorre apenas aos domingos e feriados.

"É um tema já antigo no Brasil. Nós sabemos que o transporte público no Brasil, sobretudo o urbano, é uma questão importante para o trabalhador. Nesse momento, estamos fazendo uma radiografia do setor, a pedido do presidente. Tem vários estudos que estão sendo recuperados pela Fazenda, para verificar se existem outras formas mais adequadas de financiar o setor", afirmou o ministro.

Entre os diversos pontos a serem levantados estão o custo do setor, o quanto o poder público está colocando de subsídio no sistema, o quanto as empresas, mediante o vale-transporte, estão aportando e o quanto sai do bolso do trabalhador. Além disso, o governo quer entender, segundo Haddad, quais são "os gargalos tecnológicos e as possibilidades tecnológicas".

Em Brasília, movimentos sociais se reúnem esta semana para pressionar o governo e o Congresso Nacional na discussão desse tema. A Caravana pela Tarifa Zero, de 6 a 10 de outubro, é uma ação nacional articulada pelo Movimento Passe Livre (MPL) e promove aulas e audiências públicas, panfletagem e reuniões com parlamentares e representantes do Poder Executivo para discutir as alternativas de implantação da gratuidade no transporte.


 

Relacionadas
Usuários de transporte público e motoristas de ônibus utilizam máscaras de proteção contra covid-19 na rua da Consolação
Em Brasília, movimentos organizam agenda em defesa da tarifa zero
Edição:
Sabrina Craide
Haddad Transporte Público Tarifa zero
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
John, seleção brasileira
Esportes Goleiro John diz que primeira convocação para a seleção é um sonho
ter, 07/10/2025 - 22:23
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Símbolo do Sistema Único de Saúde (SUS), no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Lula sanciona MP que acelera atendimento de especialistas no SUS
ter, 07/10/2025 - 21:48
copinha, feminina
Esportes Sorteio no Pacaembu define sedes e grupos da terceira Copinha Feminina
ter, 07/10/2025 - 21:33
Brasília (DF), 18/08/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o presidente do Equador, Daniel Noboa, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Carro de presidente do Equador é atacado, diz governo
ter, 07/10/2025 - 21:32
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Aposta de Nova Lima (MG) leva R$ 17,9 milhões na Mega-Sena 
ter, 07/10/2025 - 21:09
Brasília (DF), 04/10/2025 –Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol. Foto: UFPR/Divulgação
Saúde PF apura se metanol abandonado é usado para adulterar bebidas
ter, 07/10/2025 - 20:53
Ver mais seta para baixo