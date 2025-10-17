logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula defende que “nenhum presidente” deve dar palpite sobre Venezuela

Estados Unidos confirmam autorização de ações da CIA contra Maduro
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/10/2025 - 11:27
Brasília
Brasília (DF), 16/10/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de encontro do PC do B. Foto: Murilo Nascimento/PC do B
© Murilo Nascimento/PC do B

Sem citar o presidente Donald Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu em defesa da Venezuela, e também de Cuba, em meio ao aumento da pressão dos Estados Unidos (EUA) contra o governo de Nicolas Maduro.

"Todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. O Brasil nunca vai ser a Venezuela, e a Venezuela nunca vai ser o Brasil, cada um será ele [próprio]. O que defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino, e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba", disse Lula em evento do PCdoB, em Brasília.

O Brasil, em conjunto com a maioria dos países da América Latina, já havia manifestado preocupação com a movimentação militar de Washington nas águas do Caribe. 

O presidente brasileiro falou um dia depois de Trump confirmar que autorizou a CIA a conduzir operações secretas na Venezuela para derrubar o governo em Caracas, o que é uma violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas (ONU).

Lula também condenou a manutenção de Cuba na lista de países que patrocinam o terrorismo.

“O que nós dizemos publicamente é que Cuba não é um país de exportação de terroristas. Cuba é um exemplo de povo e dignidade”, disse.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Os EUA tentam, desde a década de 1960, mudar o sistema político de Cuba aplicando um embargo econômico e financeiro que pune empresas e embarcações que comercializem com a ilha caribenha.

Com o início do novo governo Trump, as medidas contra Cuba foram reforçadas, incluindo ameaças contra nações que contratam serviços médicos da ilha, uma das poucas fontes de receita do país. Cuba vive uma crise econômica com recorrentes quedas de energia. 

Venezuela

Desde agosto, os EUA têm enviado milhares de militares, navios de guerra e aviões para o Caribe com a justificativa de combater o tráfico de drogas da Venezuela. Segundo a imprensa norte-americana, o Exército do país já teria lançado seis ataques contra embarcações, assassinando mais de 30 pessoas.

O governo Maduro denuncia que os EUA buscam realizar uma “mudança de regime” e promete denunciar as ações no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).  

Para especialistas consultados pela Agência Brasil, o interesse dos Estados Unidos na Venezuela é geopolítico, considerando que o país tem as maiores reservas de petróleo do planeta e não possui qualquer cartel produtor de drogas. 

Para os analistas em política internacional, a ação de Trump na Venezuela é um precedente perigoso que abre espaço para intervenções de Washington em outros países do continente sempre que a Casa Branca tiver seus interesses contrariados, a exemplo do que ocorreu durante toda a Guerra Fria com os apoios a ditaduras militares na região.

Relacionadas
People wait to vote during the country's presidential election, in Caracas, Venezuela July 28, 2024. REUTERS/Alexandre Meneghini
Ação dos EUA na Venezuela é precedente perigoso, dizem analistas
Presidente dos EUA, Donald Trump 09/10/2025 REUTERS/Nathan Howard
Trump confirma que autorizou CIA a operar na Venezuela
Brasília- DF 03/10/2024 Reunião de coordenação entre Itamaraty, Ministério da Defesa e FAB sobre operação de repatriação de brasileiros no Líbano. ( Ministro José Múcio, ministro Mauro vieira, e comandante da aeronáutica, Marcelo damasceno) Foto Valter Campanato/ Agência Brasil
Crise entre Venezuela e EUA preocupa, diz ministro da Defesa do Brasil
Edição:
Graça Adjuto
Lula venezuela Cuba EUA pressão Nicolás Maduro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Cavalcante (GO), 13/10/2025 - Incêndio florestal na Chapada dos Veadeiros. Foto: Mayandi Inzaulgarat/ICMBio
Meio Ambiente Raios provocam novo foco de incêndio na Chapada dos Veadeiros
sex, 17/10/2025 - 12:52
Alisson durante partida do Liverpool contra o Galatasaray pela Liga dos Campeões 30/09/2025 REUTERS/Umit Bektas
Esportes Liverpool não terá Alisson em clássico contra Manchester United
sex, 17/10/2025 - 12:51
Rio de Janeiro (RJ), 20/08/2025 - Estudo aponta condições precárias em centros de acolhimento no Rio. Foto: Rede Abrigo/Divulgação
Geral Cai tempo de acolhimento de crianças no estado do Rio
sex, 17/10/2025 - 11:51
Brasília (DF), 16/10/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de encontro do PC do B. Foto: Murilo Nascimento/PC do B
Política Lula defende que “nenhum presidente” deve dar palpite sobre Venezuela
sex, 17/10/2025 - 11:27
Coronel Michael Randrianirina toma posse em Madagascar 17/10/2025 REUTERS/Siphiwe Sibeko
Internacional Líder do golpe de Estado em Madagascar toma posse como presidente
sex, 17/10/2025 - 11:09
Brasília (DF), 03/10/2025 - Operação conjunta de órgãos do GDF para fiscalização de distribuidoras de bebidas alcoólicas. ler menos por Secretaria de Saúde do Distrito Federal Fotos: Sandro Araújo/Agência Saúde DF
Saúde Polícia de SP faz nova operação contra falsificadores de bebidas
sex, 17/10/2025 - 10:22
Ver mais seta para baixo