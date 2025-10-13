logo ebc
Lula: nome para STF não será um amigo, mas quem cumpra a Constituição

Lula participa em Roma do Fórum Mundial da Alimentação
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/10/2025 - 14:55
Brasília
Roma, 13/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante abertura do Fórum Mundial da Alimentação, da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, realizada na sede da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (13) que considerou precipitada a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso de anunciar antecipadamente sua aposentadoria. 

“Imaginava que ele iria se afastar, mas que iria demorar um pouco mais”, disse.

Durante coletiva de imprensa em Roma, Lula foi questionado sobre o perfil do próximo ministro a assumir a cadeira no lugar de Barroso. Ele respondeu que não pretende indicar “um amigo”, mas uma pessoa que cumpra a Constituição brasileira. 

“Quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco, mas quero uma pessoa que seja, antes de tudo, gabaritada para ser ministro da Suprema Corte”, afirmou.

“Não quero um amigo, quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira. É essa a qualidade que eu quero. É a única que eu quero. Foi assim com todos os ministros que indiquei até agora e vai continuar sendo assim. Quando chegar ao Brasil, vou conversar com muita gente do meu governo, vou tomar uma decisão e vou anunciar”, disse.

O presidente participou, em Roma, da abertura do Fórum Mundial da Alimentação.

