logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula participa de evento da FAO e visita o papa Leão XIV nesta segunda

Presidente disse que vai abordar fim da fome outra vez no Brasil
Andreia Verdélio - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/10/2025 - 07:02
Brasília
Roma, 12/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante chegada a Roma. Aeroporto Internacional de Roma. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta segunda-feira (13), em Roma, na Itália, do Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Ele também tem uma série de encontros relacionados à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e será recebido pelo papa Leão XIV, no Vaticano.

A reunião entre Lula e o líder da Igreja Católica será a primeira desde que Leão XIV foi eleito papa, em maio deste ano.

A comitiva presidencial desembarcou na capital italiana nesse domingo (12) e o retorno ao Brasil está previsto ainda para esta segunda-feira.

O convite para a participação no fórum partiu do diretor-geral da FAO, Qu Dongyu, em julho, quando Lula foi informado de que o Brasil saiu do Mapa da Fome. O país está abaixo do patamar de 2,5% da população em risco de subnutrição ou de falta de acesso à alimentação suficiente.

Em evento em São Paulo na última sexta-feira (10), Lula disse que, em seu discurso, vai abordar “o fim da fome, outra vez, no Brasil”.

“A gente tinha acabado com a fome em 2014. Voltei em 2023 e havia 33 milhões de pessoas dentro do Mapa da Fome. Agora, acabamos com ela outra vez em dois anos e meio”, destacou.

O Fórum Mundial da Alimentação vai até o dia 18, período em que também serão comemorados os 80 anos de criação da FAO. Criado em 1945, o fórum é uma plataforma global para acelerar a transformação dos sistemas agroalimentares, em consonância com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS).

Estruturado nos pilares Juventude, Ciência e Inovação e Investimentos, o evento adota os “quatro melhores” (four betters) que orientam a gestão do diretor-geral, Qu Dongyu: melhor produção, melhor nutrição, melhor meio ambiente e melhor vida.

A edição de 2025 será marcada por uma série de atividades comemorativas e de reconhecimento de boas práticas em segurança alimentar e agricultura sustentável.

Aliança contra a fome

Lula participa ainda da segunda reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que é composto por ministros, representantes de governos, agências da Organização das Nações Unidas (ONU), bancos multilaterais e organizações da sociedade civil.

Copresidido pelo Brasil e a Espanha, o encontro ocorrerá em formato híbrido e vai avaliar o progresso da iniciativa desde a sua criação, em 2024. A edição de 2025 será marcada por uma série de atividades comemorativas e de reconhecimento de boas práticas em segurança alimentar e agricultura sustentável.

Entre os principais temas estão os avanços da Iniciativa de Implementação Acelerada (Fast Track), que apoia planos nacionais de combate à fome e à pobreza em países como Etiópia, Quênia, Haiti, Ruanda e Zâmbia, com mais de 80 manifestações de interesse por parte de parceiros financeiros e técnicos.

Os primeiros resultados devem ser apresentados durante a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social da ONU, quando a aliança fará sua primeira reunião de alto nível. O evento ocorrerá em Doha, no Catar, em 3 de novembro, quando também serão anunciados novos compromissos de financiamento e cooperação internacional no combate à fome e à pobreza.

A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza foi lançada durante a presidência brasileira no G20 para apoiar e acelerar os esforços a fim de erradicar a fome e reduzir as desigualdades. A inciativa já conta com quase 200 membros, sendo 102 países, além de 53 fundações, 30 organizações internacionais e 14 instituições financeiras, que são as principais fontes de financiamento dos projetos e planos da aliança.

Lula também vai inaugurar o espaço do Mecanismo de Apoio da Aliança Global, que funcionará como o secretariado da iniciativa, com sede na FAO e escritórios em Brasília, Adis Abeba, Bangkok e Washington.

Relacionadas
Roma, 12/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante chegada a Roma. Aeroporto Internacional de Roma. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula chega a Roma para eventos sobre segurança alimentar
Papa Leão 14 no Vaticano 12/5/2025 Reuters/Eloisa Lopez/Proibida reprodução
Lula visitará Papa Leão XIV durante visita a Roma
Edição:
Graça Adjuto
Lula Roma Fórum Mundial da Alimentação FAO encontro Papa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Roma, 12/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante chegada a Roma. Aeroporto Internacional de Roma. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Lula participa de evento da FAO e visita o papa Leão XIV nesta segunda
seg, 13/10/2025 - 07:02
Pilgrims hold an image of the saint trough the streets during the annual Cirio de Nazare procession, one of Country’s largest religious festivals honoring Our Lady of Nazareth in Belem, Para state, Brazil October 12, 2025. REUTERS/Anderson Coelho
Cultura Círio de Nazaré, no ano da COP30, reúne 2,5 milhões em Belém
dom, 12/10/2025 - 21:58
Colo-Colo vence Libertad por 1 a 0 e vai às semifinais da Libertadores Feminina - em 12/10/2025
Esportes Com técnica brasileira, Colo Colo vai à semi da Libertadores Feminina
dom, 12/10/2025 - 19:23
Seleção brasileira masculina chega à Tóquio para amistoso contra Japão - em 12/10/2025
Esportes Seleção brasileira chega a Tóquio para amistoso contra Japão na terça
dom, 12/10/2025 - 17:53
Brasília-DF, 10.11.2023, Fachada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Saúde Anvisa proíbe venda de produtos de cannabis e cogumelos
dom, 12/10/2025 - 17:52
Logo da Agência Brasil
Internacional Hamas diz que começa a libertar reféns israelenses nesta segunda
dom, 12/10/2025 - 17:40
Ver mais seta para baixo