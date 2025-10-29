logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Operação policial no Rio tem críticas e defesas de deputados federais

Parlamentares de esquerda apontam “chacina” na atuação
Agência Brasil*
Publicado em 29/10/2025 - 20:32
Brasília
Brasília - 29/10/2025 - Parlamentares do Rio de Janeiro durante coletiva para falar sobre a chacina no Rio de Janeiro. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
© Lula Marques/Agência Brasil

Deputados das federações Psol-Rede e PT-PCdoB-PV criticaram nesta quarta-feira (29) a Operação Contenção, realizada pelas polícias do Rio de Janeiro nos complexos do Alemão e da Penha. O foco principal era as lideranças do Comando Vermelho, mas mais de 100 pessoas foram mortas. 

Em entrevista coletiva na Câmara dos Deputados, os parlamentares acusaram o governo fluminense de promover uma “chacina” e cobraram mudanças na política de segurança pública do estado.

O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, deputado Reimont (PT-RJ), disse que a operação pode ter deixado mais de 200 mortos. 

“É a maior chacina do Brasil, superando a do Carandiru”, declarou. 

Para ele, trata-se de “uma chacina continuada”, que se repete em diferentes ações policiais.

A líder do Psol, deputada Talíria Petrone (Psol-RJ), afirmou que a operação demonstra “falta de planejamento” e criticou o modelo de enfrentamento adotado pelo governo estadual. 

“O que tem sido feito para enfrentar as organizações criminosas é um banho de sangue. Há décadas a gente enxuga sangue, e as famílias continuam sendo destruídas por um modelo de segurança pública encampado pelo governador Cláudio Castro, que é incompetente e covarde”, disse.

O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) destacou que a ação foi “a mais letal da história do Rio de Janeiro” e defendeu a aprovação da PEC da Segurança como alternativa para “garantir uma política de segurança com inteligência, cidadania e eficácia”. 

“O governador Cláudio Castro insiste em um modelo falido, que ao invés de privilegiar inteligência e integração, prefere operações de guerra”, diz o parlamentar, que é vice-líder do governo no Congresso Nacional. 

A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) também criticou a atuação do governo estadual. 

“A política de segurança de Cláudio Castro é a política da chacina. Um governo que transforma medo e morte em palanque eleitoral. O Rio precisa de inteligência e planejamento, não de operações que executam o próprio povo”, afirmou.

O deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) disse, em discurso no plenário, que quatro jovens, filhos de integrantes da Igreja Ministério Missão de Vida, estão entre os mortos. Pastor e fundador da igreja, o deputado disse que eles não tinham envolvimento com o crime organizado. 

"Meninos que nunca portaram fuzis, mas estão sendo contados no pacote como se fossem bandidos. E sabe quem vai saber se são bandidos ou não? Nunca [vão saber], ninguém vai atrás, porque preto correndo em dia de operação na favela é bandido", afirmou. 

Os integrantes da Comissão de Direitos Humanos devem visitar nesta quinta-feira (30) o Complexo do Alemão, o Instituto Médico-Legal (IML), a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e a Procuradoria-Geral de Justiça do estado para acompanhar as investigações e ouvir familiares das vítimas.

Defesas

Parlamentares de partidos de direita defenderam a ação das forças de segurança do Rio. Para o deputado Rodrigo Valadares (União-SE), a operação foi necessária para conter a violência e o avanço do crime organizado. 

“Esses criminosos não respeitam a lei, nem a vida. A polícia do Rio fez o que precisava ser feito para garantir a segurança da população de bem”, declarou.

O deputado Delegado Caveira (PL-PA) também apoiou a atuação policial e criticou as manifestações contrárias. 

“É fácil condenar a polícia de dentro do ar-condicionado. Lá na ponta, quem enfrenta o tráfico arrisca a vida todos os dias. Não há chacina, há legítima defesa da sociedade contra o crime”, afirmou.

Na mesma linha, o deputado Sargento Gonçalves (PL-RN) disse que a operação foi resultado de “planejamento e coragem”.

“A polícia agiu com base em informações de inteligência. O que não podemos aceitar é que bandidos armados controlem territórios e amedrontem comunidades inteiras.”

Já o deputado federal e pastor Otoni de Paula (MDB-RJ) classificou a chacina de um "teatro espetacular" e disse que jovens da igreja, sem relação com o crime, estão entre os mortos.

"Quatro policiais tombaram. Mais de cem pessoas morreram. E o Estado? Continua de braços cruzados, indiferente, tratando a tragédia como manchete. Mas o verdadeiro poder do crime não está na favela, está no dinheiro sujo, lavado em bancos, combustíveis, ouro e negócios milionários", destacou.

"O Rio não precisa de encenação. O Rio precisa de estratégia, inteligência e coragem pra enfrentar quem realmente lucra com o caos."

Tortura

Familiares e lideranças comunitárias ouvidos pela Agência Brasil dizem que a Operação Contenção foi marcada por execuções e torturas.

Para impedir a fuga dos suspeitos, a estratégia das polícias teria sido invadir as comunidades e montar "um muro" com agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), bloqueando a fuga pelo alto da mata que circunda as duas comunidades.

No local, segundo os relatos, se deu o confronto mais violento, com sinais de tortura e execução de dezenas de corpos resgatados e dispostos na manhã de hoje em frente à associação comunitária, na Praça São Lucas, na localidade conhecida por Vila Cruzeiro.

*Com informações da Agência Câmara

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Protesto contra a operação policial que deixou mais de 119 pessoas mortas no Complexo da Penha, em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do Estado. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Testemunhas denunciam execuções e torturas no Rio: "carnificina"
Rio de Janeiro (RJ), 11/07/2024 – A diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil, Jurema Werneck fala durante manifestação de familiares e amigos de João Pedro, de 14 anos, morto durante uma operação conjunta da PF e da Polícia Civil no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, em 2020, em ato em frente ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Anistia Internacional classifica como desastrosa operação no Rio
SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A drone view shows mourners gathering around bodies, the day after a deadly police operation against drug trafficking at the favela do Penha, in Rio de Janeiro, Brazil, October 29, 2025. REUTERS/Ricardo Moraes
Operação supera massacre do Carandiru em violações, diz deputada
Edição:
Sabrina Craide
Operação Contenção Deputados Federais
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Protesto contra a operação policial que deixou mais de 119 pessoas mortas no Complexo da Penha, em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do Estado. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Moradores do Alemão e da Penha protestam contra mortes em operação
qua, 29/10/2025 - 22:14
João Fonseca é eliminado pelo russo Karen Khashanov na segunda rodada do Masters 1000 de Paris, em 29/10/2025
Esportes João Fonseca batalha em quadra, mas dá adeus ao Masters 1000 de Paris
qua, 29/10/2025 - 21:54
Brasília (DF) - Ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, teve seus direitos políticos cassados e ficará 12 anos inelegível. Foto: Pedro França/Agência Senado
Justiça STJ mantém condenação de ex-governador Arruda por improbidade
qua, 29/10/2025 - 21:51
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, juntamente com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, durante entrevista coletiva para falar sobre ação policial da Operação Contenção, contra o Comando Vermelho. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Política Lewandowski e Castro anunciam escritório emergencial contra crime
qua, 29/10/2025 - 21:37
Brasília, DF 14/09/2023 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia de assinatura do projeto de lei do Programa Combustível do Futuro, Presença do presidente da Câmara, Arthur Lira e dos ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira; do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente Geraldo Alckmin; e dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho e do Meio Ambiente, Marina Silva Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Lula defende trabalho coordenado contra “espinha dorsal do tráfico“
qua, 29/10/2025 - 21:32
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Moradores protestam contra execuçoes na comunidade da Vila da PenhaOperação Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral MP do Rio pede câmeras usadas por policiais em Operação Contenção
qua, 29/10/2025 - 21:30
Ver mais seta para baixo