logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Partidos punem ministros do Esporte e Turismo por desobediência

União Brasil e PP deixaram base do governo no mês passado
Luciano Nascimento – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/10/2025 - 15:03
São Luís
Brasília (DF) 11/09/2024 O ministro do Esporte, André Fufuca, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O PP e o União Brasil informaram nesta quarta-feira (8) que aplicaram punições aos ministros do Esporte, André Fufuca (imagem em destaque), e do Turismo, Celso Sabino, por desobediência à orientação partidária de entrega dos cargos. 

Em nota divulgada hoje pelo presidente da legenda, Ciro Nogueira, o partido diz que Fufuca será afastado de todas as decisões partidárias, bem como da vice-presidência nacional do partido.

"A Direção Nacional do Progressistas realizará, ainda, intervenção no diretório do Maranhão, retirando o ministro do comando da legenda no estado" diz a nota.

A nota diz ainda que o partido "não fará parte do atual governo, com o qual não nutre qualquer identificação ideológica ou programática".

Na segunda-feira (6), durante uma cerimônia de entrega de residências do Programa Minha Casa, Minha Vida, em Imperatriz, no Maranhão, Fufuca sinalizou que pretende permanecer no cargo.

Em uma rede social, o ministro se posicionou, afirmando que sua fidelidade é, "primeiramente ao povo que confiou o seu voto" e que seguirá "lado a lado com o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva".

"Minha fidelidade é, primeiramente ao povo que confiou o seu voto e me concedeu a honra do mandato. Neste sentido, seguirei contribuindo de forma construtiva e dedicada para a boa gestão e governabilidade do país, lado a lado com o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva."

 Fufuca disse ainda que o seu trabalho está acima de "quaisquer questões e disputas partidárias internas". 

"A pauta do desenvolvimento social e econômico do Maranhão e do Brasil está acima de quaisquer divergências", escreveu.

"Meu posicionamento continuará firme, seguindo focado na tarefa de entregar políticas públicas eficazes, mantendo a palavra e a postura de quem trabalha pelo bem comum. O trabalho não para", concluiu. 

Turismo
 

Brasília (DF) 26/02/2025 O ministro do Turismo, Celso Sabino, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Ministro do Turismo, Celso Sabino - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Nesta quarta-feira, o União Brasil também anunciou o afastamento das atividades partidárias de Celso Sabino por 60 dias.

Titular da pasta de Turismo, Sabino ocupa funções na executiva nacional da legenda, bem como chefia o diretório da Pará. A nota diz ainda que o Diretório Estadual do Pará passará a ser conduzido por uma comissão provisória interventiva.

"A Executiva também decidiu pela suspensão cautelar do ministro Censo Sabino de suas atividades partidárias. Conforme o estatuto do partido, o caso será encaminhado ao Conselho de Ética, que terá 60 dias para se manifestar quanto ao mérito das representações."

"O União Brasil reafirma o compromisso com a transparência das suas decisões e o respeito à vontade dos seus filiados, atuando com responsabilidade para preservar a coerência com os seus princípio e valores", diz outro trecho do documento. A Agência Brasil tentou contato com o ministro, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

Afastamento da base

A decisão anunciada nesta quarta-feira é um desdobramento da federação formada pelo Progressistas com o União Brasil.

No início de setembro, a recém-formada federação União Progressista, anunciou a saída da base do governo no Congresso Nacional.

Na ocasião, ficou determinado que todos os filiados com mandato que possuem algum cargo na administração federal deveriam renunciar a suas funções, incluindo os ministros de Estado.

 

Relacionadas
Brasília (DF) 02/09/2025 - Os presidentes dos partidos União Brasil, Antonio Rueda, e Progressistas, Ciro Nogueira, que integram a nova federação União Progressista. Foto: Reprodução/União na Câmara
União Brasil e PP anunciam afastamento do governo Lula
Edição:
Denise Griesinger
União Brasil Partido Progressista Ministério do Esporte André Fufuca Ministério do Turismo Celso Sabino
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 08/10/2025 – Teto de restaurante onde Henrique Fogaça é chef desaba no centro de SP. Foto: Corpo de Bombeiros/São Paulo
Geral Uma pessoa morre após desabamento de teto de restaurante em SP
qua, 08/10/2025 - 16:09
Brasília (DF) 08/08/2024 – FGTS distribuirá R$ 15,2 bi a trabalhadores; veja como será o cálculo Valor foi aprovado nesta quinta (8) pelo Conselho Curador do fundo Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Saque-aniversário do FGTS: veja o que muda com as novas regras
qua, 08/10/2025 - 16:08
Brasília (DF) 03/06/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Internacional Lula vai a Roma para reunião de aliança global contra a fome
qua, 08/10/2025 - 15:36
Comidas, saladas, peixe
Meio Ambiente Estudo avalia que país ignora sistemas alimentares na agenda climática
qua, 08/10/2025 - 15:33
Brasília (DF), 30/09/2025 – O ministro Ricardo Lewandowski (Justiça), durante entrevista para falar sobre os casos de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, agora concentradas no estado de São Paulo, devem transcender os limites do estado. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Política Lewandowski: operações recentes são prenúncio da PEC da segurança
qua, 08/10/2025 - 15:28
Rio de Janeiro (RJ), 08/10/2025 – Fundação Casa de Rui Barbosa promove encontro com escritoras do Brasil e de Moçambique. Arte Fundação Casa de Rui Barbosa
Cultura Casa de Rui Barbosa abre debate sobre Mulher, Literatura e Violência
qua, 08/10/2025 - 15:13
Ver mais seta para baixo