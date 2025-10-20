logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Saiba como vai funcionar o Reforma Casa Brasil, que será lançado hoje

Programa vai permitir financiamento para ampliação e reforma de casas
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/10/2025 - 15:21
Brasília
Trabalhadores da construção civil
© Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo

O programa Reforma Casa Brasil, que será lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira (20), vai permitir que famílias brasileiras possam financiar valores a partir de R$ 5 mil para reformas, ampliações e adequações de moradias de todo o país. A cerimônia de lançamento do programa será no Palácio do Planalto. 

O prazo de pagamento é de até cinco anos (60 meses). O Reforma Casa Brasil é voltado a famílias que já têm imóvel, mas enfrentam problemas estruturais ou de adequação. O valor das parcelas será limitado a 25% da renda familiar. Cada família poderá ter apenas uma operação ativa por vez.

Segundo o governo, a política pública habitacional tem parceria com a Caixa. Os recursos podem ser usados para compra de materiais, pagamento de mão de obra e serviços técnicos, como projetos e acompanhamento de obras. A operação será simplificada e digital, iniciando pelo site da Caixa ou aplicativo do banco, a partir de 3 de novembro.

Como público-alvo do programa estão, por exemplo, casas com telhados danificados, pisos comprometidos, instalações elétricas e hidráulicas precárias, falta de acessibilidade ou necessidade de ampliação.

O programa terá R$ 30 bilhões do Fundo Social, voltados a famílias com renda de até R$ 9,6 mil. A Caixa também vai separar R$ 10 bilhões do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) para quem tem renda superior ao limite. Assim, o total de crédito é de R$ 40 bilhões.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Cidades maiores

O Reforma Casa Brasil atende inicialmente moradores de áreas urbanas em capitais, municípios com mais de 300 mil habitantes, ou que façam parte de arranjos populacionais com esse porte. O crédito é voltado principalmente para uso residencial, mas pode contemplar imóveis de uso misto.

As taxas de juros variam conforme a faixa de renda mensal das famílias. Na faixa 1, os juros são de 1,17% para quem tem renda de até R$ 3,2 mi. Para quem ganha de R$ 3,2 mil a R$ 9,6 mil, os juros ficam em 1,95%. Quem tem renda acima de R$ 9,6 mil, as regras são da Caixa com valores de financiamento a partir de R$ 30 mil e prazo de pagamento até 180 meses.

Relacionadas
Vista aérea da cidade de São Paulo
Caixa começa a oferecer crédito habitacional com novas regras
São Paulo (SP), 10/10/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (d) conversa com vice presidnte, Gerlado Alckim (e) participa da cerimônia de anúncio do novo modelo de crédito imobiliário, no Centro de Convenções Rebouças. Foto: Pulo Pinto/Agência Brasil
Lula anuncia programa de habitação para classe média; veja as regras
Edição:
Sabrina Craide
Reforma Casa Brasil reforma de moradias Habitação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 20/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de lançamento do Programa Reforma Casa Brasil, realizado no Palácio do Planalto. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Política Lula lança programa de reforma de casas e defende ação para invisíveis
seg, 20/10/2025 - 17:32
Carrapato-estrela, transmissor da bactéria causadora da Febre Maculosa. Foto: Catkin/Pixabay
Saúde Parque no interior de SP é interditado após mortes por febre maculosa
seg, 20/10/2025 - 17:13
Petrobras dá novo passo em busca de óleo e gás na Margem Equatorial
Meio Ambiente Ambientalistas vão buscar Justiça contra petróleo na Foz do Amazonas
seg, 20/10/2025 - 17:07
Rio de Janeiro (RJ) 18/11/2024 - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, fala à imprensa na 19° Reunião de Cúpula do G20, no Museu de Arte Moderna. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Internacional Colômbia convoca embaixador dos EUA em meio a disputa de tarifas
seg, 20/10/2025 - 16:51
Museu do Louvre segue fechado um dia após roubo 20/10/2025 REUTERS/Benoit Tessier
Internacional França faz avaliação da segurança de museus após roubo no Louvre
seg, 20/10/2025 - 16:43
Caio Souza se classifica à final do Mundial de Ginástica em 20/10/2025
Esportes Ginástica Artística: Brasil avança a duas finais masculinas no Mundial
seg, 20/10/2025 - 16:09
Ver mais seta para baixo