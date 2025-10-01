logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Senado aprova projeto que proíbe empréstimo consignado não autorizado

Proposta segue para apreciação da Câmara dos Deputados
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/10/2025 - 18:52
São Luís
Brasília - 30/09/2025 -Sessão do Senado que votou o projeto de lei complementar (PLP 108/2024) que regulamenta a segunda parte da reforma tributária. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
© Lula Marques/Agência Brasil

O Senado aprovou nesta quarta-feira (1) o projeto de lei que proíbe a concessão de crédito consignado sem a manifestação favorável expressa do beneficiário. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados.

Pela proposta, o beneficiário que receber, sem solicitar, o valor referente a empréstimo, financiamento, cartão de crédito, cartão consignado de benefício ou arrendamento mercantil poderá devolver o dinheiro, além de ficar isento do pagamento de quaisquer encargos.

Em caso de fraude ou engano justificável, isto é, nos casos em que não houve má-fé por parte da prestadora de empréstimo, ela terá até 45 dias para provar o ocorrido ou será multada em 10% do valor do empréstimo. 

O valor da multa será destinado ao Fundo de Defesa do Consumidor e ao Fundo Nacional do Idoso.

O projeto define ainda que, nas contratações realizadas por meios remotos, a instituição consignatária deverá adotar tecnologia que permita a confirmação da identidade do cliente e do seu consentimento para contratação da operação. 

Essa confirmação deverá ser feita por meio de reconhecimento biométrico ou acesso autenticado, a partir da utilização de ferramentas tecnológicas, ou, ainda, por meio de dupla confirmação por parte do beneficiário. 

O projeto define ainda que será considerada discriminatória à pessoa idosa a estipulação de exigências não extensivas a outros públicos, como o comparecimento físico em agências ou instalações, na concessão de operações com consignação em folha de pagamento.

O relator do projeto, senador Otto Alencar (PSD-BA), justifica a proposta  argumentando que a concessão de crédito consignado sem a autorização expressa deve ser vedada porque não foi comprovada ser essa a vontade do contratante, requisito essencial para que haja um contrato vinculante às partes.

“A concessão unilateral de crédito consignado leva o consumidor ao endividamento excessivo e injustificado, que ele muitas vezes não percebe, porque nem mesmo solicitou o empréstimo. Nesses casos, o consumidor pode ser considerado hipervulnerável, pois ele é muitas vezes idoso e aposentado”, apontou. 

Braile

Os senadores também aprovaram o Projeto de Lei do Senado (PLS) 528/2015 que autoriza o uso de panfletos no sistema braile nas campanhas eleitorais dos candidatos aos cargos majoritários.

Segundo a proposta, parte do material impresso de candidatos nas eleições majoritárias para o Executivo (presidente, governador e prefeito) e para o Senado, deverá conter folhetos e volantes no sistema braile. 

O texto segue para a Câmara dos Deputados.

O relator do projeto, senador Eduardo Braga (MDB-AM), incluiu uma emenda que trata sobre o marco temporal de idade mínima constitucional para fins de elegibilidade. Para o Executivo, fixa-se a idade na data da posse, em respeito à regra já prevista na Constituição. Para as câmaras municipais, mantém-se o marco já vigente da data-limite para o pedido de registro, considerando-se a idade mínima de 18 anos para o cargo de vereador. 

Nas demais casas legislativas, propõe-se a aferição da idade na posse presumida, a ocorrer no prazo de até 90 dias da eleição da Mesa Diretora da Casa, de forma a impedir manipulações regimentais que possam distorcer a regra constitucional. 

Relacionadas
Brasília (DF), 24/09/2025 Senado durante sessão plenária que votou a medida provisória (MP 1.301/2025) que cria o Programa Agora Tem Especialistas. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Senado aprova retirada de despesas com tarifaço do teto de gastos
Brasília (DF), 24/09/2025 - Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) realiza reunião deliberativa para analisar o PL 1.952/2019, que isenta do Imposto de Renda rendas mensais de até R$ 5 mil. Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Câmara demora e Comissão do Senado aprova isenção do IR até R$ 5 mil
Palácio do Congresso Nacional na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo
Senado analisa projeto que regulamenta comitê gestor de novo imposto
Edição:
Fernando Fraga
Senado Empréstimo consignado
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 30/09/2025 -Sessão do Senado que votou o projeto de lei complementar (PLP 108/2024) que regulamenta a segunda parte da reforma tributária. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Senado aprova projeto que proíbe empréstimo consignado não autorizado
qua, 01/10/2025 - 18:52
Brasília (DF), 11/09/2025 - O ministro Alexandre de Moraes durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Ex-assessor de Moraes é detido na Itália e notificado sobre extradição
qua, 01/10/2025 - 18:43
JERUSA GEBER, Mundial de Atletismo paralímpico
Esportes Mundial de atletismo paralímpico: Jerusa Geber garante tetracampeonato
qua, 01/10/2025 - 18:25
São Paulo (SP), 01/10/2025 - Bar Ministrão, na Av. Lorena com Ministro Rocha Azevedo (Jardins), interditado pela Vigilância Sanitária, após suspeita de bebidas com metanol. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral SP tem 6 estabelecimentos fechados por suspeita de bebida adulterada
qua, 01/10/2025 - 18:21
Rio de Janeiro (RJ), 01/10/2025 – Pesquisadores da Fiocruz registram Jequitibá-rosa centenário na zona Oeste do Rio. Foto: Fiocruz/Divulgação
Meio Ambiente Jequitibá-rosa com cerca de 500 anos é localizado em parque no Rio
qua, 01/10/2025 - 18:01
Contagem (MG), 12/06/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita e cerimônia de entrega de máquinas agrícolas a municípios de Minas Gerais no âmbito do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (PROMAQ). Foto: Ricardo Stuckert/PR
Economia Vendas da indústria de máquinas crescem 10,6% no acumulado do ano
qua, 01/10/2025 - 17:48
Ver mais seta para baixo