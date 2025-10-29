logo ebc
Senado instalará CPI do Crime Organizado

Ela terá 120 dias para apurar atuação e expansão de milícias
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/10/2025 - 15:34
São Luís
Senador Davi Alcolumbre (União-AP) no plenário do Senado Federal durante primeira reunião preparatória destinada à eleição do presidente do Senado Federal.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), informou hoje (29), em Brasília, que determinou a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado para a próxima terça-feira (4). Ela irá apurar a estruturação, expansão e funcionamento do crime organizado com foco na atuação de milícias e facções.

“É hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado brasileiro, assegurando a proteção da população diante da violência que ameaça o país”, disse Alcolumbre, por meio de nota.

Segundo o presidente do Senado, a instalação da CPI foi determinada após entendimentos com o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), um dos autores do requerimento para a criação da comissão.

Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Prazo de 120 dias

O colegiado será composto por 11 senadores titulares e sete suplentes que terão o prazo de 120 dias para apurar a atuação, a expansão e o funcionamento de facções e milícias no país.

Caberá aos senadores investigar o modus operandi (modo de operar) das organizações criminosas, as condições de instalação e desenvolvimento em cada região, “bem como as respectivas estruturas de tomada de decisão, de modo a permitir a identificação de soluções adequadas para o seu combate, especialmente por meio do aperfeiçoamento da legislação atualmente em vigor.”

Edição:
Kleber Sampaio
Senado Alcolumbre CPI Crime Organizado
