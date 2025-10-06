logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Três Rios (RJ) elege novo prefeito e vice-prefeito

Após decisão judicial, eleitores tiveram que escolher novo prefeito
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/10/2025 - 17:43
Rio de Janeiro
TSE - Tribunal Superior Eleitoral Urna eletrônica
© Antonio Augusto/Ascom/TSE

O município de Três Rios, no centro-sul fluminense tem novo prefeito. É Jonas Mascarenhas Macedo (Podemos), o Jonas Dico, e como vice-prefeito, Arsonval Macedo, o Liliu (MDB). Neste domingo (5), eles tiveram 16.182 votos (40,19% dos votos válidos) e ficarão à frente da prefeitura até 31 de dezembro de 2028.

O presidente do TRE-RJ, desembargador Peterson Barroso Simão disse que a eleição em Três Rios transcorreu com normalidade. "Os eleitores deram exemplo do direito- dever cívico de votar com ordem e tranquilidade, fortalecendo a democracia. Juízes, servidores e mesários estão de parabéns pela eleição bem-sucedida”, elogiou o magistrado. 

Dos 61.308 eleitoras e eleitores aptos a votar no município, 43.378 compareceram aos 50 locais de votação. A taxa de abstenção foi de 29,25% (17.930). Votos brancos e nulos somaram 3.111 (7,17%).

A eleição transcorreu sem incidentes relevantes. Foi registrado um desacato na 108ª Delegacia de Polícia Civil, quando um veículo foi apreendido por estar com adesivo de propaganda eleitoral nas proximidades de locais de votação. 

Não houve necessidade de substituição de nenhuma urna eletrônica nas 205 seções eleitorais.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Entenda o caso

Joacir Barbaglio teve as contas de gestão como presidente da Câmara Municipal de Três Rios reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), em 2019. Ele disputou a eleição sub judice e foi o mais votado nas eleições de 2024 para a prefeitura.

O candidato chegou a obter uma liminar suspendendo a decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE) mas, como a mudança ocorreu após o primeiro turno das eleições, não tinha valor para suspender a inelegibilidade.

Ao acompanhar o voto do relator da ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro André Mendonça, o plenário reiterou que o caso de Três Rios é semelhante ao ocorrido nas eleições de prefeito na cidade de Bandeirantes, São Paulo, em que a Corte, também por unanimidade, decidiu que vale a data do primeiro turno para que a documentação apresentada pelo candidato esteja devidamente correta na Justiça Eleitoral.

Os eleitos serão diplomados no dia 29 de outubro pelo Juízo da 174ª Zona Eleitoral no Fórum da cidade.

A diplomação é o ato pela qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo.

Edição:
Amanda Cieglinski
TRE-RJ Justiça Eleitoral eleições 2024 Três Rios
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Desigualdade social, população de rua, pobreza, economia Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
Economia índice de Gini: desigualdade em metrópoles tem menor nível histórico
seg, 06/10/2025 - 18:39
Everton Ribeiro - Bahia - 25 de janeiro de 2024
Esportes Everton Ribeiro passa por cirurgia de tireoide devido a um câncer
seg, 06/10/2025 - 18:28
Brumadinho (MG), 23/01/2024 - Parque Cachoeira, bairro rural de Brumadinho. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Brumadinho: Crea cancela registro de 15 engenheiros envolvidos
seg, 06/10/2025 - 18:24
Luziânia (GO), 06/10/2025 – A ministra do meio ambiente, Marina Silva participa da 6ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Meio Ambiente Em conferência, jovens debatem propostas para levar à COP30
seg, 06/10/2025 - 18:21
Los Angeles - EUA, 09/06/2022 - Bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos. Foto: Alan Santos/PR
Economia Exportações para os Estados Unidos caem 20,3% após tarifaço
seg, 06/10/2025 - 18:09
São Paulo (SP), 03/10/2025 – Imagem ilustrativa de um processo colorimétrico para detecção de metanol em bebidas alcoólicas. Foto: Conselho Federal de Quimica/Divulgação
Geral SP tem 14 casos de intoxicação por metanol com duas mortes confirmadas
seg, 06/10/2025 - 17:57
Ver mais seta para baixo