logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Advogado afirma que recorrerá da decisão que prendeu Bolsonaro

Vilardi diz que prisão pode colocar em risco a vida do ex-presidente
Agência Brasil
Publicado em 22/11/2025 - 11:17
Brasília
Brasília (DF), 22/11/2025 - Movimentação na Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, diz - em nota - que a prisão preventiva decretada na manhã de hoje, "causa profunda perplexidade". O advogado Celso Vilardi afirma que Bolsonaro foi preso em casa, com tornozeleira eletrônica, e que estava sendo vigiado por autoridades. 

Vilardi enfatiza que o estado de saúde de Jair Bolsonaro "é delicado e sua prisão pode colocar sua vida em risco". Ele diz, ainda, que a defesa vai apresentar o recurso cabível.

Acrescenta que a prisão está "calcada em uma vigília de orações. A Constituição de 1988, com acerto, garante o direito de reunião a todos, em especial para garantir a liberdade religiosa". 

Prisão preventiva

A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro foi realizada em cumprimento a uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, por conta da convocação de vigília, neste sábado (22), nas proximidades da residência onde o ex-presidente cumpria prisão domiciliar.

Segundo Moraes, a reunião poderia causar tumulto e até mesmo facilitar "eventual tentativa de fuga do réu".

O ministro do STF afirma que o Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico de Bolsonaro na madrugada deste sábado. 

"A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho", acrescenta.

Trama golpista

Condenado a 27 anos e três meses de prisão na ação penal do Núcleo 1 da trama golpista, Bolsonaro e os demais réus podem ter as penas executadas nas próximas semanas.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, determinada após o descumprimento de medidas cautelares fixadas pelo STF. Ele estava usando tornozeleira eletrônica e proibido de acessar embaixadas e consulados, de manter contato com embaixadores e autoridades estrangeiras e de utilizar redes sociais, direta ou indiretamente, inclusive por intermédio de terceiros.

 

Relacionadas
Brasília (DF), 22/11/2025 - Movimentação na Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Remédios são levados para Bolsonaro, preso preventivamente em Brasília
Brasília (DF) 13/11/2024 - Foto tirada na sessão da Primeira Turma do STF - 12/11/2024 Ministro Alexandre de Moraes durante a sessão da Primeira Turma do STF. Foto: Gustavo Moreno/STF
Em decisão, Moraes cita "eventual tentativa de fuga" de Bolsonaro
O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, fala à imprensa após gravação de campanha, no bairro Jardim Botânico, Rio de Janeiro.
Defesa de Bolsonaro pede prisão domiciliar humanitária ao STF
Edição:
Kleber Sampaio
Bolsonaro prisão Brasília stf Defesa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Geral Sobe para cinco total de policiais mortos na Operação Contenção
sab, 22/11/2025 - 13:56
Joanesburgo, 22/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa de reunião da Cúpula de Líderes do G20. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política No G20, Lula destaca transição energética e crescimento inclusivo
sab, 22/11/2025 - 13:40
Brasília (DF), 22/11/2025 - Mulheres negras que concorreram às eleições de 2024 compartilham experiências. Capa do livro Rosas da Resistência: trajetórias e aprendizados de mulheres negras não eleitas. Foto: Instituto Marielle Franco/Divulgação
Direitos Humanos Marcha: livro mostra dificuldades de mulheres negras nas eleições
sab, 22/11/2025 - 13:14
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
Geral Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio estimado em R$ 10 milhões
sab, 22/11/2025 - 12:44
Brasília (DF), 22/11/2025 - Trompetista em frente a sede da Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Manifestantes favoráveis e contrários a Bolsonaro fazem atos na PF
sab, 22/11/2025 - 12:35
Brasília (DF), 22/11/2025 - Movimentação na Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Internacional Imprensa mundial noticia a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro
sab, 22/11/2025 - 12:14
Ver mais seta para baixo