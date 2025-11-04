logo ebc
Câmara aprova PEC que considera tribunais de Contas órgãos permanentes

Instituições atuam no controle das contas da administração pública
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil 
Publicado em 04/11/2025 - 16:19
São Luís
Fachada Tribunal de Contas da União - TCU
© Valter Campanato/Agência Brasil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (4) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 39/22, que considera os tribunais e conselhos de Contas instituições permanentes e essenciais ao controle externo. Como o texto foi votado em dois turnos, ele segue agora para promulgação.

Os tribunais de Contas são órgãos auxiliares do Poder Legislativo que atuam no controle das contas da administração pública.

O texto aprovado modifica os artigos 31 e 75 da Constituição Federal para determinar que os Tribunais de Contas são instituições permanentes, essenciais ao exercício do controle externo dos estados, do Distrito Federal e municípios.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A proposta diz que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos municípios, onde houver.

A norma aprovada diz ainda que a mudança se aplica à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios que já existem, vedando sua extinção ou a criação ou instalação de novos tribunais.


 

Edição:
Sabrina Craide
Câmara dos Deputados PEC Tribunais de Contas
