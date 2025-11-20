logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Câmara diz que não foi informada sobre saída de Ramagem do país

Deputado foi condenado na ação da trama golpista a 16 anos de prisão
Andre Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/11/2025 - 12:41
Brasília
Rio de Janeiro - O delegado de Polícia Federal (PF) Alexandre Ramagem Rodrigues dá entrevista na sede da Superintendência Regional da PF (Tomaz Silva/Agência Brasil)
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A Câmara dos Deputados informou nesta quinta-feira (20) que a Casa não foi comunicada sobre a saída do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) do país.

A manifestação foi divulgada após o site PlatôBR informar que Ramagem está em Miami, nos Estados Unidos. Ele foi filmado pela equipe do site enquanto entrava em um condomínio da cidade norte-americana.

Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Bolsonaro, Ramagem foi condenado na ação penal da trama golpista a 16 anos de prisão e recorre em liberdade.

Durante a investigação, Ramagem foi proibido pelo ministro Alexandre de Moraes de sair do país e teve que entregar todos os passaportes nacionais e estrangeiros.

Segundo a Câmara, a presidência da Casa, que é exercita pelo deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), não foi comunicada sobre o afastamento do parlamentar do território nacional e nem autorizou nenhuma missão oficial de Ramagem no exterior.

A Casa também informou que o deputado apresentou atestados médicos que abrangem os períodos entre 9 de setembro e 8 de outubro e 13 de outubro a 12 de dezembro.

Prisão

Ontem, deputados federais da bancada do PSOL-RJ pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) a decretação da prisão do parlamentar.

Segundo os deputados, "tudo indica" que Ramagem fugiu do Brasil. A prisão foi solicitada pelos deputados Pastor Henrique Vieira, Glauber Braga, Chico Alencar, Tarcísio Motta e Talíria Petrone.

A suposta fuga do deputado ocorre no momento em que se aproxima o fim da tramitação da ação do golpe e a execução das penas do deputado e dos demais réus, entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na semana passada, os réus do Núcleo 1 tiveram os recursos contra a condenação negados pela Primeira Turma da Corte.

Com a decisão, as defesas devem protocolar nos próximos dias os últimos recursos para evitar o cumprimento imediato das condenações.

A defesa de Ramagem informou que não vai se pronunciar. 

Relacionadas
Brasília (DF), 05/06/2025 - Alexandre Ramagem particiapa de interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668 no STF. Foto: Fellipe Sampaio/STF
PSOL pede prisão de Ramagem após deputado ser visto em Miami
Solenidade de posse do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem
STF determina perda do mandato de Alexandre Ramagem na Câmara
Rio de Janeiro (RJ) 17/07/2024 – O delegado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Informações (Abin) e pré-candidato à Prefeitura do Rio, presta depoimento na Polícia Federal, que investiga possível uso ilegal de sistemas para espionar autoridades e desafetos políticos no governo Jair Bolsonaro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Fux pede suspensão de todo o processo sobre golpe contra Ramagem
Edição:
Aécio Amado
Ramagem stf Câmara dos Deputados trama golpista
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro - O delegado de Polícia Federal (PF) Alexandre Ramagem Rodrigues dá entrevista na sede da Superintendência Regional da PF (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Política Câmara diz que não foi informada sobre saída de Ramagem do país
qui, 20/11/2025 - 12:41
Brasília (DF) 18/11/2025 – Daniel Vorcaro - Banco Master. Foto: Banco Master
Justiça Justiça mantém prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
qui, 20/11/2025 - 12:01
Rio de Janeiro (RJ), 20/11/2024 - Rio celebra dia Nacional da Consciência Negra no Monumento Zumbi dos Palmares, na região central da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos 20 de novembro: saiba a origem da data e quem foi Zumbi dos Palmares
qui, 20/11/2025 - 11:58
Rio de Janeiro (RJ), 05/06/2024 – Trilha guiada pelo biólogo Marcus Nadruz, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no Dia Mundial do Meio Ambiente. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Dia da Consciência Negra: Jardim Botânico do Rio tem programa especial
qui, 20/11/2025 - 11:31
U.S. President Donald Trump speaks to reporters after arriving from Camp David to the White House in Washington, U.S. May 17, 2020. REUTERS/Eric Thayer
Internacional Trump assina projeto de lei para liberar arquivos de Epstein
qui, 20/11/2025 - 11:11
Felipe Massa perto de tribunal no Reino Unido que julga sua ação contra F1, FIA e Ecclestone. REUTERS/Isabel Infantes
Esportes Parte de processo de Massa no Reino Unido contra F1 pode continuar
qui, 20/11/2025 - 10:55
Ver mais seta para baixo