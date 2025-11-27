logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Congresso aprova crédito de R$ 42 bi para Previdência e Bolsa Família

Projeto prevê 8 mil cargos no MEC e reajuste para servidores do DF
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 27/11/2025 - 16:19
Brasília
Brasília 27/11/2025 - Sessão do Congresso Nacional durante sessão plenária semipresencial para análise de vetos presidenciais. Presidentes, Hugo Motta e Davi alcolumbre. Foto Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil.

Os deputados e senadores aprovaram, nesta quinta-feira (27), dois projetos de lei do Congresso Nacional (PLN), de autoria do Executivo. O PLN 14/2025 abre crédito suplementar de R$ 42,2 bilhões para Seguridade Social e para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 

Segundo o governo, o dinheiro adicional é necessário para honrar compromissos deste ano para programas de benefícios previdenciários e Bolsa Família. Dos R$ 42 bilhões previstos, 52% vão para Seguridade Social e 47% para a assistência social. 

Na mesma sessão, o Congresso Nacional ainda aprovou o PLN 31 de 2025, que aumenta em 8,6 mil o número de cargos efetivos no Ministério da Educação (MEC). Essa proposta também contempla ajustes salariais de cargos e criação de funções comissionadas para as forças de segurança do Distrito Federal e do Superior Tribunal de Justiça (TSJ). 

A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) comemorou a aprovação do PLN 31 dizendo que o projeto valoriza a segurança e a população da capital do país. 

“O PLN que vai assegurar que os acordos que foram feitos na mesa de negociação com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil do Distrito Federal possam ter lastro orçamentário”, explicou.

Por outro lado, o senador Rogério Marinho (PL-RN) criticou trecho da proposta do governo que estabelece recursos de operações de crédito para suplementação do Bolsa Família e Previdência a serem incorporados no orçamento da União por decreto presidencial. 

Para ele, a medida elevará a dívida pública em busca de R$ 12 bilhões a mais para o Bolsa de Família. “O governo propõe que esse recurso seja incorporado ao orçamento da União através de decreto, ou seja, vai permitir literalmente um cheque em branco sem aquiescência, sem anuência, sem a fiscalização do Legislativo Federal”, acrescentou. 

*colaborou Luiz Claudio Ferreira

Relacionadas
Brasília 27/11/2025 - Sessão do Congresso Nacional durante sessão plenária semipresencial para análise de vetos presidenciais. Presidentes, Hugo Motta e Davi alcolumbre. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Congresso rejeita 56 vetos ao PL do licenciamento ambiental
Esplanada dos Ministérios (Arquivo/Agência Brasil)
Por acordo, Congresso derruba vetos a projeto sobre dívidas de estados
Edição:
Marcelo Brandão
bolsa família Congresso Nacional
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília 27/11/2025 - Sessão do Congresso Nacional durante sessão plenária semipresencial para análise de vetos presidenciais. Presidentes, Hugo Motta e Davi alcolumbre. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Política Congresso aprova crédito de R$ 42 bi para Previdência e Bolsa Família
qui, 27/11/2025 - 16:19
Surucucu (RR), 09/02/2023 - Mulheres e crianças yanomami em Surucucu, na Terra Indígena Yanomami. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Funai: queda de vetos do PL de Licenciamento ameaça terras indígenas
qui, 27/11/2025 - 16:12
Seleção brasileira masculina é superada pela Itália nos pênaltis e termina na quarta posição no Mundial SUB-17 em 27/11/2025
Esportes Brasil perde para Itália nos pênaltis e fica em 4º no Mundial Sub-17
qui, 27/11/2025 - 16:10
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia Dívida Pública sobe 1,62% em outubro e supera R$ 8,2 trilhões
qui, 27/11/2025 - 16:06
Brasília 27/11/2025 - Sessão do Congresso Nacional durante sessão plenária semipresencial para análise de vetos presidenciais. Presidentes, Hugo Motta e Davi alcolumbre. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Política Congresso rejeita 56 vetos ao PL do licenciamento ambiental
qui, 27/11/2025 - 15:55
Brasília, DF 27/11/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia a criação da Universidade Federal Indígena (Unind) e a Universidade Federal do Esporte (UFEsporte) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Educação Lula envia para o Congresso projetos que criam a Unind e UFEsporte
qui, 27/11/2025 - 15:35
Ver mais seta para baixo