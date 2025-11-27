logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Contador de empresas beneficiadas por esquema do INSS depõe na CPMI

Para parlamentares, fraudes são de organização criminosa
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/11/2025 - 18:20
Brasília
Brasília - 27/11/2025 - Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para ouvir o contador Mauro Palombo Concílio. Ele é responsável pela contabilidade de diversas empresas que, segundo a CPMI. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/ Agência Braasil.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS ouviu, nesta quinta-feira (27), o depoimento de Mauro Palombo Concílio, contador de empresas suspeitas de terem recebido recursos milionários vindos de descontos indevidos de benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Residente nos Estados Unidos, Mauro Palombo viajou ao Brasil para a oitiva, onde também apresentou documentos técnicos aos parlamentares. Na condição de testemunha, ele relatou que foi contratado para abrir, em dezembro de 2022, quatro empresas que receberiam os depósitos das mensalidades associativas de beneficiários do INSS. Em janeiro de 2023, assumiu a contabilidade delas.

O período coincide com aumento de descontos indevidos nos benefícios. De acordo com o Ministério da Previdência Social e do INSS, somente em 2023, o instituto cancelou 420.837 cobranças por não reconhecimento de autorização dos descontos.

Em um ano, entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, o contador contabilizou ter recebido pelos serviços prestados um pouco menos de R$ 2 bilhões.

Mauro Palombo afirmou não ser responsável pela contabilidade de várias empresas mencionadas pelo relator do colegiado, o deputado Alfredo Gaspar (União-AL).

Lavagem de dinheiro

Questionado sobre a existência de lavagem de dinheiro nas empresas em que ele faz a contabilidade, Mauro Palombo negou ter percebido indícios do crime. “Não passei por nenhuma situação em que fosse necessário fazer [comunicações ao Coaf – Controle de Atividades Financeiras, - sobre lavagem de dinheiro].”

Ao ser confrontado sobre se teria desconfiado de que se tratava de um esquema de lavagem de dinheiro, o contador ratificou que não era possível saber sobre a possibilidade, com base nas transferências de dinheiro vistas nos extratos bancários dos clientes. E afirmou que não se espantou com as movimentações financeiras.

No entanto, o relator Alfredo Gaspar o apontou como responsável pela estruturação contábil das associações que fizeram os descontos.

 “Esse dinheiro, R$ 794 milhões, passou pela estrutura contábil do senhor.”

Brasília - 27/11/2025 - Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para ouvir o contador Mauro Palombo Concílio. Ele é responsável pela contabilidade de diversas empresas que, segundo a CPMI. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Reunião CPMI do INSS para ouvir o contador Mauro Palombo Concílio - Lula Marques/ Agência Braasil.

Contabilidade dos suspeitos

Mauro Palombo tem entre seus clientes, como contador, investigados pela CPMI do INSS por suspeita de lavagem de dinheiro. Entre eles, o ex-procurador-geral do INSS Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho; a esposa dele, Thaisa Hoffmann Jonasson, que ficou em silêncio na CPMI e é suspeita de ter movimentado pelo menos R$ 18 milhões oriundos do esquema.

“Eu fiz o imposto de renda do Virgílio, em 2024, sem saber quem era ele ou toda essa situação, que a CPMI mostrou”, admitiu o contador.

Outros citados como seus clientes foram:

·         O advogado Eric Douglas Martins Fidelis, filho do ex-diretor de Benefícios do INSS André Fidelis

·         O ex-dirigente da Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista (Aasap), Igor Delecrode. A entidade é investigada por suspeita de ter criado um sistema próprio de biometria para fraudar a assinatura de segurados do INSS e pedir descontos indevidos em nome deles

·         O empresário João Carlos Camargo Júnior, conhecido como o "alfaiate dos famosos”, que teria feito movimentações financeiras com vários dos investigados pela CPMI e pela Polícia Federal (PF)

O depoente contou que não encontrou inconsistências contábeis nas contas das pessoas físicas suspeitas ou das empresas assessoradas por ele.

Durante o depoimento, Mauro Palombo negou, ainda, conhecer o empresário Antonio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, tido como principal operador do esquema fraudulento. Disse também desconhecer os empresários Maurício Camisotti e Nelson Wilians. O contador relatou que somente tomou conhecimento sobre as identidades deles após a realização da operação da Polícia Federal e do início dos trabalhos da CPMI do INSS.

Organização criminosa

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), em entrevista à TV Senado, garantiu que o caso investigado não se trata de um erro administrativo, mas sim de uma "organização criminosa muito bem organizada" que causou grande prejuízo aos aposentados e pensionistas.

“Foi muito fácil roubar a Previdência porque gente inteligente, usando a inteligência para o mal, com entidades – todas elas de fachada – e uma fiscalização que falhou”.

O senador criticou a atuação de órgãos como a Advocacia-Geral da União (AGU), a Controladoria-Geral da União (CGU), as procuradorias e o Coaf. “´É impressionante que o Coaf, que cuida da questão das transferências financeiras, não fez absolutamente nenhum alerta sobre bilhões [de reais] que estavam sendo movimentados por empresas fundadas há 60 dias, 90 dias”.

A CPMI está na reta final da primeira fase dos trabalhos da comissão. Em 2025, as duas últimas sessões estão agendas para a próxima segunda-feira (1º de dezembro) e quinta-feira (4 de dezembro).

Carlos Viana diz esperar que os trabalhos da CPMI resultem em uma legislação mais segura.

Relacionadas
Brasília 27/11/2025 - Sessão do Congresso Nacional durante sessão plenária semipresencial para análise de vetos presidenciais. Presidentes, Hugo Motta e Davi alcolumbre. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Congresso aprova crédito de R$ 42 bi para Previdência e Bolsa Família
Brasília 27/11/2025 - Sessão do Congresso Nacional durante sessão plenária semipresencial para análise de vetos presidenciais. Presidentes, Hugo Motta e Davi alcolumbre. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Congresso rejeita 52 vetos ao PL do licenciamento ambiental
29/08/2023, PF deflagra duas operações contra desmatamento e lavagem de dinheiro. Foto: Polícia Federal/Divulgação
Sociedade civil vê retrocesso grave em queda de vetos de PL Ambiental
Edição:
Aline Leal
CPMI do INSS INSS fraudes no INSS
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia CMN amplia em R$ 3,1 bi limite de crédito de entes públicos em 2025
qui, 27/11/2025 - 19:22
Aeronave trará da Índia 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 ao Brasil
Economia Camex autoriza uso de fundo para baratear querosene de aviação
qui, 27/11/2025 - 19:05
Violência contra a mulher, criança e adolescente. Violência doméstica. Foto: Freepick
Direitos Humanos Mulher fora do trabalho tem 3 vezes mais risco de sofrer violência
qui, 27/11/2025 - 18:52
Rio de Janeiro (RJ), 29/06/2023 - O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarca no aeroporto Santos Dumont e fala sobre o julgamento no TSE que pode torná-lo inelegível. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Bolsonaro tem crise de soluço e passa por atendimento médico na prisão
qui, 27/11/2025 - 18:51
O comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, fala com a imprensa. Em comemoração ao Bicentenário da Independência, a Marinha do Brasil promove uma Revista Naval, com a presença do presidente da República, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.
Justiça Almirante Gariner estava em academia quando foi preso pela PF
qui, 27/11/2025 - 18:45
Rio de Janeiro (RJ), 27/11/2025 – Montagem da Árvore de Natal da Lagoa é apresentada em evento no Clube dos Caiçaras, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Rio se prepara para inaugurar árvore de natal da lagoa
qui, 27/11/2025 - 18:37
Ver mais seta para baixo