logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Fraudes financeiras podem chegar a R$ 12 bilhões, estima diretor da PF

Andrei Rodrigues depôs à CPI do crime organizado, no Senado
Pedro Peduzzi – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/11/2025 - 14:00
Brasília
Brasília - 18/11/2025 - CPI do Crime Organizado (CPICRIME) realiza reunião para ouvir dois depoimentos. À mesa, em pronunciamento, diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues. Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
© Andressa Anholete/Agência Senado

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, estima que as fraudes contra o sistema financeiro investigadas na Operação Compliance Zero podem ter movimentado cerca de R$ 12 bilhões. 

“Estamos fazendo uma operação importante, de forma conjunta com Banco Central e Coaf, para [investigar] um crime contra o sistema financeiro que leva à monta de cerca de R$ 12 bilhões.”

Andrei Rodrigues depôs à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que investiga o crime organizado e comentou a Operação deflagrada pela PF na manhã desta terça-feira (18).

Entre os investigados está o dono do Banco Master, Daniel Vacaro, detido no Aeroporto de Guarulhos. Também são investigados o presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e o diretor de Finanças e Controladoria do banco, Dario Oswaldo Garcia Júnior. Ambos foram afastados dos cargos que ocupam no BRB.

Aos senadores, Rodrigues antecipou que já nas primeiras ações da manhã, foram apreendidos R$ 1,6 milhão, em espécie, na residência de um único investigado.

Ele também confirmou que a operação resultou em “várias prisões”.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

Compliance zero

A Operação Compliance Zero é fruto de investigações que a PF iniciou em 2024, para apurar e combater a emissão de títulos de créditos falsos por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional.

As instituições são suspeitas de criar falsas operações de créditos, simulando empréstimos e outros valores a receber. Estas mesmas instituições negociavam estas carteiras de crédito com outros bancos.

Após o Banco Central aprovar a contabilidade, as instituições substituíam estes créditos fraudulentos e títulos de dívida por outros ativos, sem a avaliação técnica adequada.

O Banco Master é o principal alvo da investigação instaurada a pedido do Ministério Público Federal (MPF).

"[O BRB] sempre atuou em conformidade com as normas de compliance e transparência, prestando, regularmente, informações ao Ministério Público Federal e ao Banco Central sobre todas as operações relacionadas [às negociações de compra do] Banco Master".

Banco Central

Diante da situação, o Banco Central oficializou, por meio de comunicado, a liquidação extrajudicial da Master Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Imobiliários.

O documento coloca como liquidante extrajudicial, com “amplos poderes de administração e representação da sociedade”, a empresa EFB Regimes Especiais de Empresas; e, como responsável técnico, Eduardo Felix Bianchini.

Contexto

O Master tornou-se conhecido por adotar uma política agressiva para captar recursos, oferecendo rendimentos de até 140% do Certificado de Depósito Bancário (CDI) a quem compra papéis da instituição financeira – uma promessa de ganhos superiores às taxas médias para bancos pequenos – em torno de 110% a 120% do CDI.

Operações do banco com precatórios (títulos de dívidas de governos com sentença judicial definitiva) também aumentaram as dúvidas sobre a situação financeira do Master, que ao emitir títulos em dólares, não conseguiu captar recursos.

Ontem (17), o grupo Fictor, de investimentos e gestão de empresas, anunciou que compraria o Master.

A Agência Brasil tenta contato com Paulo Henrique Costa e com Dario Oswaldo Garcia Júnior ou seus advogados, bem como com a defesa de Vorcaro, e está aberta para incluir posicionamento dos citados. 

Relacionadas
Edifício - sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte
Banco Central oficializa liquidação da Master Corretora
Brasília (DF) 18/11/2025 – Daniel Vorcaro - Banco Master. Foto: Banco Master
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é preso pela PF em Guarulhos
Brasília - 14/10/2025 -O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Em debate, o projeto de lei (PL 1.087/2025) do governo que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Haddad avalia como robusto processo do BC sobre o Banco Master
Edição:
Denise Griesinger
Andrei Rodrigues Polícia Federal Operação Compliance Zero Banco Master BRB
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bares, restaurantes e padarias podem proibir clientes de usarem computador na mesa? Foto: Freepik
Internacional Problema em rede da Cloudflare derruba sites e portais em todo o mundo
ter, 18/11/2025 - 14:38
Brasília (DF), 09/07/2025 - Diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, durante audiência na Comissão de Segurança da Câmara. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Em CPI, PF pede aumento de 38% em orçamento e sugere dobrar efetivo
ter, 18/11/2025 - 14:07
Brasília - 18/11/2025 - CPI do Crime Organizado (CPICRIME) realiza reunião para ouvir dois depoimentos. À mesa, em pronunciamento, diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues. Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Geral PF não vê conexão de facções brasileiras com terrorismo internacional
ter, 18/11/2025 - 14:07
Julgamento da Ação Penal 2696 -Núcleo 3 Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça STF retoma julgamento do Núcleo 3 da trama golpista após intervalo
ter, 18/11/2025 - 14:06
São Geraldo do Araguaia (PA) - 18/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a visita à Ponte Xambioá e o corte da fita de inauguração. Ponte Xambioá, BR-153/TO, Km 1,7 – São Geraldo do Araguaia (PA). Foto: Ricardo Stuckert / PR
Meio Ambiente Lula inaugura ponte que liga Tocantins e Pará sobre o Rio Araguaia
ter, 18/11/2025 - 14:05
Brasília - 18/11/2025 - CPI do Crime Organizado (CPICRIME) realiza reunião para ouvir dois depoimentos. À mesa, em pronunciamento, diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues. Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Política Fraudes financeiras podem chegar a R$ 12 bilhões, estima diretor da PF
ter, 18/11/2025 - 14:00
Ver mais seta para baixo