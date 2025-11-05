logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Governo é contra equiparar facções ao terrorismo, diz Gleisi Hoffmann 

Para ministra, medida daria guarida para intervenção no país
Agência Brasil 
Publicado em 05/11/2025 - 18:55
Brasília
Brasília (DF) 07/02/2024 – A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), é a convidada do programa na Empresa Brasil de Comunicação (EBC) - `DR com Demori. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse nesta quarta-feira (5) que o governo é “terminantemente contra” o projeto de lei que equipara facções criminosas ao terrorismo

“O terrorismo tem objetivo político e ideológico e, pela legislação internacional, dá guarida para que outros países possam fazer intervenção no nosso país. Nós não concordamos com isso”, disse, em entrevista. 

O Projeto de Lei 1.283/2025, de autoria do deputado federal Danilo Forte (União Brasil-CE), que equipara as facções ao terrorismo, tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.

Gleisi lembrou que o governo já mandou para o Congresso um projeto de lei que traz bastante rigor para o combate às facções, além da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública que, segundo ela, “está dormitando há seis meses” na Câmara dos Deputados.   

“A Câmara não deu encaminhamento. Está na comissão especial e espero que o relator realmente apure seu relatório para que a gente aprove o mais breve possível para nos dar condições de fazer operações integradas”, disse a ministra. 

O projeto de Lei Antifacção foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional na semana passada, em regime de urgência. A proposta inclui o agravamento da pena para lideranças e integrantes de organizações criminosas.

Já a PEC da Segurança Pública foi enviada em abril pelo governo para análise dos parlamentares. O texto busca desburocratizar e dar maior eficiência ao trabalho das autoridades no combate às organizações criminosas, inclusive por meio da aproximação de entes federativos com o governo federal.

Relacionadas
Los Angeles - EUA, 09/06/2022 - Bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos. Foto: Alan Santos/PR
Especialistas consideram inadequada nota de apoio dos EUA ao Rio
Presidente dos EUA, Donald Trump, embarca em avião presidencial para viagem à Ásia 24/10/2025 Reuters/Evelyn Hockstein/Proibida reprodução
Classificar facções como terrorismo expõe Brasil à intervenção dos EUA
Brasília (DF), 31/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante assinatura do Projeto de Lei Antifacção, elaborado pelo Governo do Brasil, no Palácio do Planalto. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Projeto de Lei Antifacção: conheça os principais pontos da proposta
Edição:
Maria Claudia
governo facções terrorismo Gleisi Hoffmann 
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 14/07/2025 - PF e Polícia Civil apuram assassinato de filho de cacique no Paraná Foto: Polícia Federal/Divulgação
Geral PF recupera R$ 45 milhões roubados de correntistas da Caixa
qua, 05/11/2025 - 19:08
Brasília (DF) 07/02/2024 – A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), é a convidada do programa na Empresa Brasil de Comunicação (EBC) - `DR com Demori. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Política Governo é contra equiparar facções ao terrorismo, diz Gleisi Hoffmann 
qua, 05/11/2025 - 18:55
Logo da Agência Brasil
Política Por unanimidade, Senado aprova isentar IR para quem ganha até RS 5 mil
qua, 05/11/2025 - 18:53
Logo da Agência Brasil
Meio Ambiente Prefeitos se comprometem a apoiar países a cumprir metas climáticas
qua, 05/11/2025 - 18:51
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes diz que PF vai investigar crime organizado no Rio de Janeiro
qua, 05/11/2025 - 18:39
Edifício-Sede do Banco Central do Brasil em Brasília
Economia BC mantém juros básicos em 15% ao ano pela terceira vez seguida
qua, 05/11/2025 - 18:37
Ver mais seta para baixo