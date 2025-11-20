logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Líder do PT questiona no STF e na Câmara saída de Ramagem do país

Deputado foi condenado a 16 anos de prisão por trama golpista
Agência Brasil
Publicado em 20/11/2025 - 20:48
Brasília
Brasília (DF), 05/06/2025 - Alexandre Ramagem particiapa de interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668 no STF. Foto: Gustavo Moreno/STF
© Gustavo Moreno/STF

O líder da bancada do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), protocolou nesta quinta-feira (20) medidas no Supremo Tribunal Federal (STF) e na Mesa Diretora da Câmara questionando a saída do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) do país, apesar de medidas cautelares que o proibiam de deixar o Brasil.

Segundo Lindbergh, o que está em jogo é a autoridade das instituições. “Um parlamentar condenado por crimes graves contra a democracia não pode fugir para Miami como se nada tivesse acontecido. A lei vale para todos e irá imperar contra o deputado fugitivo que seguiu o exemplo de Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, entre outros”, ressaltou o líder do PT.

Esta semana, deputados do PSOL-RJ (Pastor Henrique Vieira, Glauber Braga, Chico Alencar, Tarcísio Motta e Talíria Petrone) pediram ao STF a decretação da prisão de Ramagem, argumentando que “tudo indica que ele fugiu para os Estados Unidos”.

A Câmara, por sua vez, afirmou que não foi informada oficialmente sobre a saída de Ramagem nem autorizou viagem oficial ao exterior.

Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Jair Bolsonaro, Ramagem foi condenado na ação penal da trama golpista a 16 anos de prisão e recorre em liberdade.

Durante a investigação, Ramagem foi proibido pelo ministro Alexandre de Moraes de sair do país e teve que entregar todos os passaportes nacionais e estrangeiros.

Relacionadas
Rio de Janeiro - O delegado de Polícia Federal (PF) Alexandre Ramagem Rodrigues dá entrevista na sede da Superintendência Regional da PF (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Câmara diz que não foi informada sobre saída de Ramagem do país
Brasília (DF), 05/06/2025 - Alexandre Ramagem particiapa de interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668 no STF. Foto: Fellipe Sampaio/STF
PSOL pede prisão de Ramagem após deputado ser visto em Miami
Edição:
Juliana Andrade
Lindbergh Farias Alexandre Ramagem Câmara stf Golpe de Estado trama golpista
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Belém- 20/11/2025 - Incêndio em pavilhão da COP30. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil.
Meio Ambiente Zona Azul da COP30 é reaberta após incêndio
qui, 20/11/2025 - 21:23
São Paulo - 20.11.2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita ao Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. São Paulo (SP) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Internacional Lula diz que ficou feliz com retirada de tarifas pelos Estados Unidos
qui, 20/11/2025 - 21:10
Brasília (DF), 05/06/2025 - Alexandre Ramagem particiapa de interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668 no STF. Foto: Gustavo Moreno/STF
Política Líder do PT questiona no STF e na Câmara saída de Ramagem do país
qui, 20/11/2025 - 20:48
BELÉM - 20/11/2025 -Incêndio em pavilhão da COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil.
Meio Ambiente COP30: 21 pessoas foram atendidas após incêndio, diz ministério
qui, 20/11/2025 - 20:13
Kuala Lampur, 26/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Trump retira tarifa de 40% sobre produtos do Brasil como café e carne
qui, 20/11/2025 - 19:52
Belém- 20/11/2025 - Incêndio em pavilhão da COP30. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil.
Meio Ambiente Incêndio na COP30 foi controlado em 6 minutos e evacuação foi rápida
qui, 20/11/2025 - 19:25
Ver mais seta para baixo