logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula comenta prisão de Jair Bolsonaro: "Lição de democracia”

Ex-presidente já começou a cumprir pena pela tentativa de golpe
Andreia Verdélio – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/11/2025 - 13:57
Brasília
Brasília (DF), 28/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião bilateral com o Presidente da República do Panamá, José Raúl Mulino, no Palácio do Planalto. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
© Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta quarta-feira (26), que o Brasil “deu uma lição de democracia ao mundo” com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e de militares que tramaram um golpe de Estado no Brasil.

“Eu estou feliz. Não pela prisão de ninguém, estou feliz porque esse país demonstrou que está maduro para exercer a democracia na sua mais alta plenitude”, disse.

Em cerimônia no Palácio do Planalto, Lula sancionou a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e comentou o fim do processo da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF) para sete réus.

Com isso, foi determinado o início da execução das penas, no caso de Bolsonaro, de 27 anos e três meses de prisão.

“Sem nenhum alarde, a Justiça brasileira mostrou a sua força, não se amedrontou com as ameaças de fora e fez um julgamento primoroso onde não tem uma acusação de oposição. É tudo acusação de dentro da quadrilha que tentou dar um golpe nesse país em [2022]”, disse o presidente Lula.

“Pela primeira vez em 500 anos na história desse país, você tem alguém preso por tentativa de golpe. Você tem um ex-presidente da República e você tem quatro generais de quatro estrelas presos. Numa demonstração de que democracia vale para todos. Democracia não é privilégio de ninguém, é um direito de 215 milhões de brasileiros”, acrescentou.

A condenação ocorreu no dia 11 de setembro. Por 4 votos a 1, a Primeira Turma do STF condenou os sete réus pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Confira as penas e o local de prisão dos condenados:

Jair Bolsonaro – ex-presidente da República: 27 anos e três meses;
Local de prisão: Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Walter Braga Netto – ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice-presidente na chapa de 2022: 26 anos;
Local de prisão: Vila Militar, no Rio de Janeiro.

Almir Garnier – ex-comandante da Marinha: 24 anos;
Local de prisão: Instalações da Estação Rádio da Marinha,  em Brasília.

Anderson Torres – ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal: 24 anos;
Local de prisão: 19º Batalhão de Polícia Militar do DF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Augusto Heleno – ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI): 21 anos;
Local de prisão:  Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.

Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa: 19 anos;
Local de prisão: Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.

Alexandre Ramagem – ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin): 16 anos, um mês e 15 dias.
Está foragido em Miami, nos Estados Unidos. O mandado de prisão será incluído no Banco Nacional do Monitoramento de Prisões (BNMP).

 

Relacionadas
Brasília, (DF), 26/11/2025 – Cerimônia que amplia a faixa de isenção e institui a tributação mínima do imposto de renda. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Lula sanciona isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Por unanimidade, STF valida prisões de Bolsonaro e mais 6 condenados
Edição:
Denise Griesinger
Golpe de Estado Lula Jair Bolsonaro stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Justiça STF conclui julgamento que torna Eduardo Bolsonaro réu
qua, 26/11/2025 - 15:12
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep. Foto: Divulgação/INEP
Educação Enem 2025: Belém, Ananindeua e Marituba terão provas neste domingo
qua, 26/11/2025 - 14:41
Mosquitos de Aedes aegypti são vistos no laboratório da Oxitec em Campinas
Saúde Vacina contra a dengue do Butantan pode beneficiar saúde global
qua, 26/11/2025 - 14:40
Ilustração de aposta online em celular 19/9/2024 REUTERS/Alexandre Meneghini
Política Comissão do Senado adia votação que aumenta taxação de fintechs e bets
qua, 26/11/2025 - 14:23
Brasília (DF), 28/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião bilateral com o Presidente da República do Panamá, José Raúl Mulino, no Palácio do Planalto. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Política Lula comenta prisão de Jair Bolsonaro: "Lição de democracia”
qua, 26/11/2025 - 13:57
economia ilustração 3
Economia Governos precisaram de R$ 741,3 bilhões para fechar as contas em 2024
qua, 26/11/2025 - 13:48
Ver mais seta para baixo