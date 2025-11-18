logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula defende o estado do Pará após declaração de chanceler alemão

Merz disse publicamente que ninguém da equipe quis ficar em Belém
Fabíola Sinimbú - Enviada Especial
Publicado em 18/11/2025 - 17:07
Belém
São Geraldo do Araguaia (PA) - 18/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a visita à Ponte Xambioá e o corte da fita de inauguração. Ponte Xambioá, BR-153/TO, Km 1,7 – São Geraldo do Araguaia (PA). Foto: Ricardo Stuckert / PR
© Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebateu nesta terça-feira (18) uma declaração dada pelo primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, no último dia 13 de novembro, que fazia uma comparação depreciativa de Belém (PA), com Berlim, capital da Alemanha.

“Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará e a cidade de Belém”, afirmou o presidente brasileiro durante a cerimônia de inauguração da Ponte que liga Xambioá (TO) a São Geraldo do Araguaia (PA).

A afirmação ocorreu depois que o chanceler alemão Merz, declarou publicamente que ninguém de sua equipe quis permanecer em Belém para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), porque Berlim é uma cidade muito bonita.

O presidente Lula lembrou em discurso que quando decidiu fazer a COP no Pará muitos reclamaram e disseram que deveria ser no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Reclamaram de muitas coisas como o preço do refrigerante, mas nunca reclamaram do preço de uma água em um aeroporto internacional.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

Ao citar a declaração de Friedrich Merz, o presidente brasileiro reforçou que faltou conhecimento por parte dos visitantes.

“Ele, na verdade, devia ter ido em um boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, a cidade de Belém”, concluiu.

Relacionadas
Bares, restaurantes e padarias podem proibir clientes de usarem computador na mesa? Foto: Freepik
Problema em rede da Cloudflare derruba sites e portais em todo o mundo
São Paulo (SP), 14/11/2025 – Feriado do Dia da Consciência Negra tem arte e história em SP Foto: Centro Cultural de São Paulo
Feriado do Dia da Consciência Negra leva arte e história às ruas de SP
Brasília (DF), 16/11/2025 - Candidatos comparecem a local de prova para realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Enem 2025: Inep anula três questões por suspeita de vazamento
Edição:
Aline Leal
Lula Belém Friedrich Merz
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Primeiro dia de competições da Olimpíada do Conhecimento, regional São Paulo. Na foto: Max Wendel Morais Pereira , competidor na área de soldagem . São Paulo (SP) 16.08.2007 - Foto: José Paulo Lacerda
Economia Selic alta afetou negativamente atividade econômica, dizem economistas
ter, 18/11/2025 - 17:20
São Geraldo do Araguaia (PA) - 18/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a visita à Ponte Xambioá e o corte da fita de inauguração. Ponte Xambioá, BR-153/TO, Km 1,7 – São Geraldo do Araguaia (PA). Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula defende o estado do Pará após declaração de chanceler alemão
ter, 18/11/2025 - 17:07
Brasília (DF), 16/11/2025 - Candidatos comparecem a local de prova para realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Enem 2025: Inep anula três questões por suspeita de vazamento
ter, 18/11/2025 - 16:59
Fachada do Palácio do Planalto
Geral Governo sanciona proibição do uso de linguagem neutra em órgão público
ter, 18/11/2025 - 16:57
Seleção brasileira derrota França nos pênaltis e avança às quartas de final do Mundial Sub-17 masculino, em 18/11/2025
Esportes Brasil despacha França nos pênaltis e vai às quartas do Mundial Sub-17
ter, 18/11/2025 - 16:55
Brasilia 18/11/2025 Julgamento da Ação Penal 2696 - Núcleo 3 Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Por unanimidade, STF condena mais nove réus pela trama golpista
ter, 18/11/2025 - 16:43
Ver mais seta para baixo