logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula inaugura ampliação do Aeroporto Internacional de Belém

Presidente também inaugurou a requalificação do Porto de Outeiro
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/11/2025 - 14:05
São Luís
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita alusiva à conclusão das obras de requalificação do Terminal Portuário de Outeiro. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou neste sábado (1º), em Belém, da entrega da ampliação do Aeroporto Internacional de Belém, como parte da agenda de eventos conectados à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontecerá no período de 10 a 21 de novembro, na capital do Pará. O presidente Lula também inaugurou a requalificação do Porto de Outeiro.

A obra de ampliação do aeroporto recebeu investimentos de cerca de R$ 450 milhões da concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA). O novo terminal dobra a capacidade de operação de atendimento, que passa de 7,7 milhões para cerca de 13 milhões de passageiros por ano.

A área de embarque foi triplicada, novos sistemas de climatização foram instalados e também foram realizadas obras de modernização do pátio de aeronaves e do balizamento noturno. Também foram implantadas tecnologias de auxílio à navegação aérea, como os sistemas Papi e ALS, melhorando a infraestrutura operacional para pousos e decolagens.

Para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições que exigem ambiente controlado foi instalada uma sala multissensorial, além de novos espaços comerciais, áreas de convivência e mobiliário inspirado na cultura amazônica.

Porto

O novo Porto de Outeiro recebeu a ampliação das instalações, com a construção de 11 dolphins, a instalação de dez pontes metálicas e ampliação do píer de 261 metros para 716 metros, com capacidade de deslocamento de 80 mil toneladas, o dobro da capacidade anterior.

Considerado estratégico para a logística da Região Norte, o terminal será voltado à movimentação de granéis sólidos, líquidos e carga geral, atendendo à crescente demanda de exportação de minérios, grãos e derivados da indústria alimentícia e energética.

"As obras consolidam o distrito de Outeiro como base estratégica da logística da Região Norte e fortalecem a matriz de exportação do estado do Pará", escreveu presidente em uma rede social.

A modernização do cais inclui ainda atualização nos berços de atracação, retroárea pavimentada, pátios de armazenagem e sistema de acesso rodoviário. 

O projeto, concluído em pouco mais de 6 meses após o início das obras, foi executado pela Companhia Docas do Pará (CDP), em parceria com a Itaipu Binacional, com investimento total estimado em R$ 233 milhões.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 18/11/2024 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva recebe a presidente do México Claudia Sheinbaum, durante cumprimentos aos líderes do G20. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Presidenta do México pede a Lula apoio para produção de etanol
Brasília (DF), 31/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante assinatura do Projeto de Lei Antifacção, elaborado pelo Governo do Brasil, no Palácio do Planalto. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula assina Projeto de lei Antifacção e envia ao Congresso
Manaus, AM 06/07/2024 Cenas da Amazônia. Por do sol no Rio Negro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Vice-primeiro-ministro chinês virá à COP30 e visita Uruguai
Edição:
Fernando Fraga
Lula cop30 Aeroporto Internacional de Belém porto de outeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 31/10/2025 - Obra Sambas e Outros Carnavais. Museu do Pontal. Foto: João Liberato/Divulgação
Cultura Museu do Pontal traz exposições e celebra ancestralidade negra no Rio
sab, 01/11/2025 - 14:10
Logo da Agência Brasil
Internacional COP30: Príncipe William fará sua primeira viagem à América Latina
sab, 01/11/2025 - 14:06
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita alusiva à conclusão das obras de requalificação do Terminal Portuário de Outeiro. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Lula inaugura ampliação do Aeroporto Internacional de Belém
sab, 01/11/2025 - 14:05
Brasília (DF), 31/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante assinatura do Projeto de Lei Antifacção, elaborado pelo Governo do Brasil, no Palácio do Planalto. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Projeto de Lei Antifacção: conheça os principais pontos da proposta
sab, 01/11/2025 - 12:00
Brasília (DF), 26/03/2025 - Varlinda Leite e seu neto, Arthur Diogo, participam do lançamento de gibi da Turma da Mônica sobre intergeracionalidade em escola no Itapoã, região administrativa do Distrito Federal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Convívio entre gerações é receita contra etarismo, aponta especialista
sab, 01/11/2025 - 11:50
Brasília (DF), 30/10/2025 - O médico José Badim, o filho Marcos Badim, e o neto Pedro Badim (da esquerda para a direita) operam juntos. Foto: José Badim/Arquivo pessoal
Direitos Humanos Paixão pela profissão mantém médicos longevos na ativa
sab, 01/11/2025 - 11:40
Ver mais seta para baixo