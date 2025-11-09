logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula participa de cúpula da Celac na Colômbia

Encontro ocorre em momento de tensão no Caribe
Paula Laboissière e Andreia Verdélio – Repórteres da Agência Brasil
Publicado em 09/11/2025 - 10:26
Brasília
Belém (PA), 07/11/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes de recebe o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa neste domingo (9) em Santa Marta, na Colômbia, da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia (UE).

Em entrevista a agências internacionais em Belém (PA), na semana passada, Lula avaliou que o encontro é ambiente apropriado para discutir a movimentação militar dos Estados Unidos (EUA) na região do Caribe e na costa da Venezuela.

“Só tem sentido a reunião da Celac, neste momento, se a gente for discutir essa questão dos navios de guerra americanos aqui nos mares da América Latina. Tive oportunidade de conversar com o presidente [Donald] Trump sobre esse assunto, dizendo para ele que a América Latina é uma zona de paz”, disse.

“Somos uma zona de paz, não precisamos de guerra aqui. O problema que existe na Venezuela é um problema político que deve ser resolvido na política”, acrescentou Lula.

Entenda

A cúpula ocorre em momento de tensão no Caribe, para onde os Estados Unidos enviaram tropas terrestres, submarinos e navios militares. O governo de Donald Trump chegou a bombardear embarcações na região, sob a justificativa de estar combatendo rotas de narcotráfico que abastecem o país norte-americano.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, argumenta que há interesses estadunidenses nas reservas de petróleo do país e que o reforço militar na região tem o objetivo de tirá-lo do poder.

O encontro

A cúpula reúne líderes dos 27 países da União Europeia e das 33 nações da Celac, com foco na retomada do diálogo birregional e nas negociações do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia.

Esta é a quarta cúpula entre a Celac e a UE e o décimo encontro entre as duas regiões desde 1999. A expectativa é que, durante o evento, seja consolidada a chamada Declaração de Santa Marta e o Mapa do Caminho 2025-2027, que visam converter o diálogo birregional em ações concretas.

A Colômbia ocupa a presidência pro tempore da reunião em 2025, sucedendo Honduras. O posto será assumido pelo Uruguai em 2026. O Brasil retomou sua participação na cúpula em janeiro de 2023, após três anos de ausência.

O encontro segue até segunda-feira (10), mas Lula participa apenas do primeiro dia de reunião e retorna a Belém para a abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

Relacionadas
Belém (PA) - 07/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a Segunda Sessão Temática da Mesa Redonda de Líderes: “Transição Energética”. Mesa Redonda de Líderes – Parque da Cidade – Belém (PA) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Lula diz que Acordo de Paris está longe da meta e faz apelo a líderes
Belém (PA), 06/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante Plenária Geral dos Líderes na Cúpula do Clima de Belém - COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Lula diz que gasto com armas vai causar "apocalipse climático"
Edição:
Graça Adjuto
Lula reunião CELAC Colômbia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 13/10/2025 - O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, participa da abertura da Pré-COP30. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Meio Ambiente Carta final de cúpula pede que Belém seja início de novo ciclo de ação
dom, 09/11/2025 - 11:02
Brasília - 07/11/2025 - Instituições firmam acordo de preservação da memória afro-brasileira. Fotos Acervo Ipeafro
Direitos Humanos Cartazes históricos do movimento negro serão digitalizados e expostos
dom, 09/11/2025 - 10:27
Belém (PA), 07/11/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes de recebe o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Política Lula participa de cúpula da Celac na Colômbia
dom, 09/11/2025 - 10:26
Rio de Janeiro (RJ), 31/10/2025 - Moradores, familiares e representantes da sociedade civil se reúnem na comunidade da Vila Cruzeiro para manifestação de repúdio à Operação Contenção que deixou 121 mortos. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Proteção de adolescentes desafia conselhos tutelares após megaoperação
dom, 09/11/2025 - 10:00
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 67 milhões
dom, 09/11/2025 - 09:40
Brasília (DF), 22/08/2025 - Pessoa no Parque da Cidade com o calor e a baixa umidade. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Saúde Efeitos das mudanças do clima agravam alergias, diz especialista
dom, 09/11/2025 - 09:15
Ver mais seta para baixo