logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula sanciona lei que transfere capital para Belém temporariamente  

Atos e despachos expedidos terão o registro da capital paraense
Agência Brasil
Publicado em 04/11/2025 - 17:47
Brasília
Belém (PA) - Imagem área do Porto de Belém no Pará. Foto: SETUR/GOV PA
© SETUR/GOV PA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira (4) a lei que transfere, temporariamente, a capital brasileira de Brasília para Belém (PA). A mudança tem validade durante o período de realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP30), entre 11 e 21 de novembro de 2025. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional. A Lei 15.251 foi publicada hoje no Diário Oficial da União.

De acordo com o governo, a transferência temporária tem caráter simbólico e político e “reforça a relevância da Amazônia na agenda ambiental internacional”, além de evidenciar o compromisso do país com as questões globais do clima.  

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Todos os atos e despachos expedidos nesse intervalo, inclusive os do presidente da República e dos ministros, terão o registro da capital paraense. Durante o período, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário poderão se instalar na cidade de Belém para a condução de suas atividades institucionais e governamentais. 

Caso semelhante já ocorreu em 1992, quando a capital federal foi transferida para o Rio de Janeiro, durante a realização da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92. 

 

Relacionadas
Brasília (DF), 04/11/2025 - Coletiva de imprensa da FAB para explicar a atuação durante a Cúpula de Líderes da COP30. Foto: CECOMSAER/Divulgação
Cúpula de líderes da COP30 terá restrição de voos, caças e anti-drones
Manaus (AM), 29/11/2024 - Reserva florestal Adolpho Ducke, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), onde se localiza o Museu da Amazônia (MUSA). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
COP30: o que é, quando acontece e o que será discutido em Belém
Belém (PA) 15/12/2024 – Vista panorâmica da cidade de Belém. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Belém: saiba mais sobre a cidade palco da COP30
Edição:
Sabrina Craide
cop30 Luiz Inácio Lula da Silva Lula Belém
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dupla de Luisa Stefani e Timea Babos derrota russas Diana Shnaider (Rússia) e Mirra Andreeva (Rússia) no segundo jogo do WTA Finals, em 04/11/2025
Esportes Stefani e Babos vencem russas e se aproximam da semi do WTA Finals
ter, 04/11/2025 - 19:08
Brasília (DF), 24/10/2024 - Professor do colégio Galois, Samuel Rbeiro Costa, em sala de aula com alunos na preparação nos últimos dias antes da prova do Enem 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Educação Relação com professor ajuda aluno na construção de propósito de vida
ter, 04/11/2025 - 19:01
Brasília (DF) 15/02/2024 - Justiça designa interventor para presídio federal de Mossoró Interventor assume interinamente o comando da Penitenciária Federal de Mossoró/RN após fuga de dois detentos e a saída do diretor anterior Foto: Depen/Divulgação
Justiça Sete líderes do Comando Vermelho vão para prisões federais
ter, 04/11/2025 - 18:41
São Paulo (SP), 04/11/2025 - Pessoas participam de ato anual em homenagem a Carlos Marighella. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Ato lembra os 56 anos da morte de Carlos Marighella
ter, 04/11/2025 - 18:32
President Joe Biden and Vice President Kamala Harris attend the Plenary at the IX Summit of the Americas in Los Angeles, California, USA, 09 June 2022. No Use Germany.
Internacional Cúpula das Américas é adiada em meio a tensão na região
ter, 04/11/2025 - 17:49
Rio de Janeiro (RJ), 31/10/2025 - Moradores, familiares e representantes da sociedade civil se reúnem na comunidade da Vila Cruzeiro para manifestação de repúdio à Operação Contenção que deixou 121 mortos. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Governos do RJ e federal discutem formas de reduzir entrada de armas
ter, 04/11/2025 - 17:48
Ver mais seta para baixo