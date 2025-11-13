logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Motta adia votação de PL Antifacção para terça-feira (18)

Governo divulgou nota em que critica novo relatório sobre projeto
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/11/2025 - 22:02
Brasília
Brasília - 04/11/2025 - Sessão da Câmara dos Deputados. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
© Lula Marques/Agência Brasil

Em meio a um cenário de divergências, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu adiar para a próxima terça-feira (18), como pauta única, a discussão e votação do substitutivo ao projeto de Lei Antifacção (PL 5582/2025)

Ele atendeu a uma solicitação do deputado Guilherme Derrite (PP-SP), relator do texto que recebeu, na Câmara, o nome de Marco Legal de Combate ao Crime Organizado. Segundo ele, o adiamento teria como finalidade realizar “ajustes finais” e “correções redacionais”.  

Derrite garantiu que o projeto de autoria do governo federal traz “boas iniciativas” que “estão sendo aproveitadas” no substitutivo. Ele disse que aderiu a outras sugestões que tem recebido de parlamentares.

“O último parecer já está no sistema com vários ajustes que foram realizados”, explicou. 

O deputado argumentou que o texto substitutivo “nunca foi uma linha de chegada, e sim um ponto de partida (...) Agradeço aqui todas as bancadas e todas as demandas apresentadas de todos os partidos políticos e vários aspectos ideológicos”.

Trabalho técnico

Hugo Motta afirmou que Derrite tem feito um “trabalho eminentemente técnico”.

“Ninguém tem interesse de conduzir a pauta da segurança pública, de maneira açodada. Nós não queremos correr com essa pauta”, afirmou o presidente da Câmara.

Motta ponderou que Derrite manteve os “muitos pontos positivos que vieram do governo”, e que está agregando uma série de outras mudanças para o “novo marco legal de enfrentamento ao crime organizado”. 

Críticas do governo

A decisão de Motta pelo adiamento ocorre depois de crítica do governo federal ao terceiro parecer de Guilherme Derrite. O Ministério da Justiça publicou nota afirmando que o último relatório apresentado teria o potencial de instaurar “um verdadeiro caos jurídico”

O governo ainda apontou que o “tumulto normativo” poderia beneficiar criminosos investigados em procedimentos já instaurados. Segundo a nota do governo, no parecer protocolado na Câmara, na terça-feira (11), há “pontos que representam retrocessos jurídicos e institucionais inaceitáveis”.

O governo avalia que há uma insistência em “debilitar financeiramente a Polícia Federal” e as demais forças de segurança da União. 

Na nota, o Ministério da Justiça pondera que acompanha “com preocupação” a sequência de relatórios apresentados à Câmara dos Deputados pelo relator, que é secretário licenciado de segurança pública do governo de São Paulo. O governo pediu que a decisão não fosse "açodada", mesma palavra que Hugo Motta usaria depois para justificar o adiamento.

Por outro lado, mais cedo, quatro governadores de oposição ao Executivo federal pediram mais um mês para discussões do projeto

Relacionadas
Brasília (DF), 11/10/2023, Prédio do Palácio da Justiça, na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Relatório de PL Antifacção pode instaurar caos jurídico, diz governo
Brasília - 22.05.2023 - Foto da Fachada do Congresso Nacional, em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil
Governadores de oposição pedem mais 1 mês para discutir PL Antifacção
Brasília - 14/10/2025 - Secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, debate PEC da Segurança Pública na Câmara Foto: Lula Marques/Agência Brasil.
Derrite quer mudança na condução de audiências de custódia
Edição:
Carolina Pimentel
PL Antifacção Hugo Motta Câmara dos Deputados
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 04/11/2025 - Sessão da Câmara dos Deputados. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Motta adia votação de PL Antifacção para terça-feira (18)
qua, 12/11/2025 - 22:02
27.11.24 - Paralímpiadas Escolares 2024, no CT Paralímpico, em São Paulo. Foto: Marcello Zambrana/CPB
Esportes Paralimpíadas Escolares registram recorde de inscritos
qua, 12/11/2025 - 21:36
Belém (PA), 12/11/2025 - Abertura da Cúpula dos Povos na COP 30, em Belém, na Universidade Federal do Pará (UFPA). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil.
Meio Ambiente COP30: Cúpula dos Povos critica omissão de países na tomada de decisão
qua, 12/11/2025 - 21:24
Homem usando máscara de proteção trabalha numa usina siderúrgica. 2/3/2020. China Daily via REUTERS
Economia Governo amplia acesso de empresas ao Plano Brasil Soberano
qua, 12/11/2025 - 21:04
Belém (PA), 12/11/2025 - Ministo da Saúde, Alexandre Padilha, participa do programa A Voz do Brasil na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Brasil lança na COP plano para adaptação do SUS às mudanças climáticas
qua, 12/11/2025 - 20:54
Edifício sede do Banco do Brasil, em Brasília.
Economia BB tem lucro de R$ 3,78 bi no terceiro trimestre, queda de 60,2%
qua, 12/11/2025 - 20:47
Ver mais seta para baixo