logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Motta mantém votação do PL Antifacção mesmo com críticas do governo

Especialistas avaliam que mudanças podem favorecer o crime
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/11/2025 - 13:25
Brasília
Brasília (DF), 26/08/2025 - Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, durante reunião de líderes. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

Mesmo com críticas do governo federal, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), manteve a votação do substitutivo do projeto de lei (PL) Antifacção para esta terça-feira (18).

“O projeto aumenta as penas para integrantes de facções e dificulta o retorno às ruas, também cria e integra os Bancos Nacional e Estaduais de Dados sobre as Organizações Criminosas. Vamos em frente com responsabilidade e a urgência que o tema requer”, afirmou Motta, nesta segunda-feira (17), em rede social.  

Existe a expectativa de o relator, deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), apresentar um novo texto antes da votação, que será a quinta versão do substitutivo em pouco mais de uma semana.

O governo federal sustenta que o substitutivo do relator Derrite desfigurou a iniciativa do Executivo enviado ao Parlamento para combater as organizações criminosas e que o parecer vai criar um “caos jurídico” que pode beneficiar os criminosos. 

O secretário nacional de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública Marivaldo Pereira disse à Agência Brasil que o texto vai atrasar as investigações e ações penais em andamento.

“Se a proposta for aprovada do jeito que está, vamos assistir a um verdadeiro caos jurídico, porque há uma série de normas conflitantes que vão abrir uma oportunidade para que os investigados comecem a questionar qual é a norma efetivamente aplicada”, argumentou.

O governo ainda reclama da decisão do relator de retirar recursos federais que financiam a Polícia Federal (PF).

“Mandamos uma proposta com o objetivo de descapitalizar o crime. O relator apresentou uma proposta que descapitaliza os fundos de segurança do governo federal. A proposta do jeito que está descapitaliza os fundos do governo federal e vai prejudicar diretamente as operações da PF”, completou Marivaldo.

Especialistas tem apontado ainda que o projeto pode dificultar as investigações do Ministério Público (MP). O relator informou à Agência Brasil que vai ajustar o texto para não deixar dúvidas quanto ao papel do MP no combate às organizações criminosas. 

Relator 

O relator do PL Antifacção, Guilherme Derrite, prometeu apresentar o 5º parecer com novas alterações ao texto. Para ele, as críticas tem como alvo o aumento das penas para membros de organizações criminosas.

“Hoje, faccionado que mata uma criança pode ficar preso só 4 anos e 8 meses. O governo federal queria que continuasse igual. No meu relatório, a pena vai a 30 anos, pelo menos 21 em regime fechado. Saímos de menos de cinco anos para 21. Tirem conclusões sobre a indignação de tanta gente”, afirmou Derrite em uma rede social.

O projeto original do governo aumentava as penas contra membros de facções criminosas, mas não no nível proposto pelo novo relator. O governo tem informado que concorda com o aumento de penas, mas pede que sejam preservadas as demais contribuições do PL original

Versões

O relator Gulherme Derrite apresentou quatro versões distintas do PL Antifacção com ajustes para atender as críticas do governo e de especialistas.

Uma das mudanças retirou a obrigatoriedade de a PF apenas atuar contra facções com algum pedido formal do governador do estado, medida vista como retirada de atribuições da PF. 

O relator Guilherme Derrite, que se licenciou do cargo de secretário de Segurança de São Paulo apenas para relatar esse projeto, sempre negou que tentou tirar as prerrogativas da PF.

Outra mudança do relator retirou a previsão de incluir as facções na Lei Antiterrorismo, o que poderia, segundo o governo e especialistas, ser usado por nações estrangeiras para intervirem em assuntos internos do Brasil. 

Relacionadas
Brasília (DF), 26/08/2025 - Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS para discutir normas de funcionamento da colegiado e apresentação do plano de trabalho. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
CPMI cancela sessão após investigados apresentarem atestado e HC
Brasília (DF), 17/09/2025 – Votação da PEC da blindagem no plenário da câmara dos deputados, presidida pelo dep.Hugo Motta. Foto: Kayo Magalhaes/Câmara dos deputados
Lindbergh propõe mudança em regra de cassação de mandato por faltas
Brasília (DF), 22/10/2025 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, durante cerimônia para o anúncio do Programa Município Mais Seguro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lewandowski defende integração de dados de segurança com Mercosul
Edição:
Aline Leal
Hugo Motta PL Antifacção
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Belém (PA), 17/11/2025 - Marcha Global dos Povos Indígenas - A Resposta Somos Nós, evento paralelo à COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Marcha Global indígena cobra demarcações de territórios, em Belém
seg, 17/11/2025 - 14:11
Brasília (DF), 17/11/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de cerimônia de envio do texto do novo Plano Nacional de Cultura (PNC) ao Congresso Nacional. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Cultura Lula envia ao Congresso Plano Nacional de Cultura
seg, 17/11/2025 - 13:34
Brasília (DF), 26/08/2025 - Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, durante reunião de líderes. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Motta mantém votação do PL Antifacção mesmo com críticas do governo
seg, 17/11/2025 - 13:25
Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio.
Meio Ambiente Na COP30, BNDES seleciona 100 startups para programa de aceleração
seg, 17/11/2025 - 13:23
Belém (PA), 12/11/2025 - Pessoas em frente a fachada do pavilhão, chegam para participar de plenárias na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Semana final da COP30 começa com reunião em busca por consenso
seg, 17/11/2025 - 12:49
Porto Alegre 08/11/2025 - Passagem de um ciclone extratropical na madrugada deste sábado (8) causou estragos em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Foto: Reprodução/Redes sociais
Geral Chuvas e ventos fortes voltam a causar estragos em cidades do RS
seg, 17/11/2025 - 12:47
Ver mais seta para baixo