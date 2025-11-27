logo ebc
logo Agência Brasil
Política

“Perde o Brasil”, diz Gleisi sobre derrubada de vetos do licenciamento

Para ministra, decisão contradiz o esforço do Brasil durante a COP30
Agência Brasil 
Publicado em 27/11/2025 - 18:30
Brasília
Brasília (DF) 18/03/2025 A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, durante assinatura do Projeto de Lei que prevê Isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas que recebem até R$ 5 mil por mês. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse nesta quinta-feira (27) que a derrubada por parte do Congresso Nacional dos vetos à Lei de Licenciamento Ambiental é uma perda não para o governo, mas para o Brasil. 

“Perdem o meio ambiente, a proteção dos nossos biomas, a segurança dos alimentos e da saúde da população, os indígenas e quilombolas, a reputação dos produtos que exportamos”, afirmou a ministra.

Nesta quinta-feira (27), o Congresso Nacional derrubou 56 dos 63 vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei (PL) que elimina ou flexibiliza regras para o licenciamento ambiental no Brasil. O texto foi apelidado pelos críticos de “PL da Devastação”. 

Gleisi disse ainda que a decisão dos parlamentares contradiz o esforço que o Brasil acabou de fazer durante a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém (PA), na direção de enfrentar as mudanças climáticas.  

Entenda 

O projeto de lei que reduz exigências para licenciamento ambiental havia sido aprovado pela Câmara em julho e recebeu duras críticas de ambientalistas e entidades de setor. Em agosto, o presidente Lula sancionou o projeto ventando 63 dos 400 dispositivos propostos. 

Ontem, diante da possibilidade da análise dos vetos pelo Congresso Nacional, o governo divulgou nota defendendo sua manutenção.  

De acordo com o governo, os vetos foram definidos após avaliações técnicas e jurídicas rigorosas, com participação da comunidade científica e de diversos setores da sociedade. E levaram em consideração o cenário recente de desastres ambientais e climáticos no país.  

As medidas, afirma o Planalto, também buscam assegurar segurança jurídica a empreendimentos e investidores; incorporar inovações que tornem o licenciamento mais ágil, sem comprometer a qualidade; e garantir os direitos de povos indígenas e comunidades quilombolas. 

Relacionadas
29/08/2023, PF deflagra duas operações contra desmatamento e lavagem de dinheiro. Foto: Polícia Federal/Divulgação
Sociedade civil vê retrocesso grave em queda de vetos de PL Ambiental
Brasília 27/11/2025 - Sessão do Congresso Nacional durante sessão plenária semipresencial para análise de vetos presidenciais. Presidentes, Hugo Motta e Davi alcolumbre. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Congresso rejeita 52 vetos ao PL do licenciamento ambiental
Surucucu (RR), 09/02/2023 - Mulheres e crianças yanomami em Surucucu, na Terra Indígena Yanomami. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Funai: queda de vetos do PL de Licenciamento ameaça terras indígenas
Edição:
Sabrina Craide
PL do licenciamento licenciamento ambiental Gleisi Hoffmann
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia CMN amplia em R$ 3,1 bi limite de crédito de entes públicos em 2025
qui, 27/11/2025 - 19:22
Aeronave trará da Índia 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 ao Brasil
Economia Camex autoriza uso de fundo para baratear querosene de aviação
qui, 27/11/2025 - 19:05
Violência contra a mulher, criança e adolescente. Violência doméstica. Foto: Freepick
Direitos Humanos Mulher fora do trabalho tem 3 vezes mais risco de sofrer violência
qui, 27/11/2025 - 18:52
Rio de Janeiro (RJ), 29/06/2023 - O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarca no aeroporto Santos Dumont e fala sobre o julgamento no TSE que pode torná-lo inelegível. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Bolsonaro tem crise de soluço e passa por atendimento médico na prisão
qui, 27/11/2025 - 18:51
O comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, fala com a imprensa. Em comemoração ao Bicentenário da Independência, a Marinha do Brasil promove uma Revista Naval, com a presença do presidente da República, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.
Justiça Almirante Gariner estava em academia quando foi preso pela PF
qui, 27/11/2025 - 18:45
Rio de Janeiro (RJ), 27/11/2025 – Montagem da Árvore de Natal da Lagoa é apresentada em evento no Clube dos Caiçaras, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Rio se prepara para inaugurar árvore de natal da lagoa
qui, 27/11/2025 - 18:37
Ver mais seta para baixo