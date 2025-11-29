logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Pronunciamento de Lula destacará isenção do IR e programas sociais

Na próxima semana, o presidente terá compromissos em PE e no CE
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/11/2025 - 14:31
Brasília
Fachada do Palácio do Planalto
© Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravou um pronunciamento, em cadeia nacional de rádio e televisão, que será veiculado na noite deste domingo (30), às 20h30. Com cerca de 6 minutos de duração, a declaração terá como destaque a sanção da lei que isenta do Imposto de Renda (IR) quem ganha até R$ 5 mil, assinada essa semana.

A medida foi uma das principais bandeiras de campanha de Lula nas eleições de 2022 e foi viabilizada a partir da taxação das altas fortunas, buscando corrigir distorções na tributação de renda do país. A isenção do IR começa a valer em janeiro de 2026 e vai beneficiar mais de 15 milhões de brasileiros, segundo projeções do Ministério da Fazenda.

Repetindo o mesmo cenário do pronunciamento por ocasião do Dia da Independência, Lula gravou o novo vídeo diante de sua mesa de trabalho, no gabinete do Palácio do Planalto, tendo a bandeira nacional e um quadro do mapa-múndi ao fundo. A escolha do presidente busca refletir a imagem de um estadista e de um líder mundial com forte atuação no cenário global.

No pronunciamento, além de destacar a promessa cumprida e os impactos sociais da isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil, e descontos para quem ganha até R$ 7.350, o presidente enumera a retomada de programas sociais e a recuperação da economia do país, que exibe os menores índices de desemprego da série histórica, além de registrar taxas de crescimento superiores à média dos países do continente.

Lula permanece na capital federal e não tem agenda pública neste fim de semana. Já ao longo da próxima semana, o presidente tem previsão de cumprir uma série de compromissos públicos, incluindo cerimônia de inauguração de barragens no interior de Pernambuco e solenidade de entrega das primeiras unidades da Carteira Nacional Docente do Brasil e de equipamentos do Programa Mais Professores, esta no Ceará.

 

Relacionadas
Brasília, (DF), 26/11/2025 – Cerimônia que amplia a faixa de isenção e institui a tributação mínima do imposto de renda. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Lula sanciona isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
Brasília (DF) 18/03/2025 A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, durante assinatura do Projeto de Lei que prevê Isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas que recebem até R$ 5 mil por mês. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
“Perde o Brasil”, diz Gleisi sobre derrubada de vetos do licenciamento
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
PL suspende atividades partidárias e salário de Bolsonaro
Edição:
Aline Leal
Lula Pronunciamento isenção de IR
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fachada do Palácio do Planalto
Política Pronunciamento de Lula destacará isenção do IR e programas sociais
sab, 29/11/2025 - 14:31
Logo da Agência Brasil
Internacional Papa retira sapatos mas não reza em visita à Mesquita Azul de Istambul
sab, 29/11/2025 - 14:10
A food warehouse damaged by shelling is seen in Brovary
Internacional Ataque russo mata três pessoas e fere dezenas na Ucrânia
sab, 29/11/2025 - 13:08
Brasília (DF) 26/09/2023 General, Augusto Heleno durante depoimento a CPMI do golpe. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Moraes pede comprovação do histórico clínico de Augusto Heleno
sab, 29/11/2025 - 12:23
São Paulo (SP) - 28/11/2025 - Livro vencedor de prêmio de literatura de SP aborda vida difícil no campo. Foto: Nilton Fukuda/Secretaria da Cultura de SP
Cultura Mariana Salomão Carrara vence Prêmio São Paulo de Literatura 2025
sab, 29/11/2025 - 11:12
Logo da Agência Brasil
Geral Brasileira é eleita para comando do Programa Hidrológico da Unesco
sab, 29/11/2025 - 10:14
Ver mais seta para baixo