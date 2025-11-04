logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Relator de CPI quer investigar atuação do crime em mercados legais

Plano de trabalho de Alessandro Vieira foi aprovado na comissão
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/11/2025 - 16:06
Brasília
Brasília - 04/11/2025 - A comissão parlamentar de inquérito (CPI) que vai investigar o crime organizado no país foi instalada e o Presidente eleito foi o Senador, Fabiano Contarato e o relator o Senador, Alessandro Vieira. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
© Lula Marques/Agência Brasil

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, instalada nesta terça-feira (4) no Senado, aprovou o plano de trabalho do relator, Alessandro Vieira (MDB-SE), com nove diretrizes que devem nortear os trabalhos do colegiado.

Vieira (à direita na foto) destacou que a CPI deve dar “especial atenção” a investigar a entrada do crime organizado nos mercados legais no Brasil.

“A penetração do crime em setores econômicos lícitos envolve diversos atores, como contadores, advogados, bem como a criação de empresas de fachada para a lavagem de dinheiro. Essa roupagem empresarial que algumas facções criminosas vêm adotando, notadamente o Primeiro Comando da Capital (PCC), exigirá novos e mais rigorosos mecanismos de controle, fiscalização e combate”, afirmou o relator.

Vieira, que é ex-delegado de polícia, defendeu que as ações de prevenção e repressão são insuficientes para barrar o avanço das facções e milícias. O senador promete entregar um diagnóstico completo da atual da criminalidade organizada no Brasil, além de “afastar qualquer discussão motivada por questões partidárias ou eleitoreiras”.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Os nove pontos do plano de trabalho foram divididos em:

  1. Ocupação territorial, que é executada pelo tráfico, pelas milícias e pelos autores de crimes ambientais;
  2. Lavagem de dinheiro, com ênfase em fintechs e criptomoedas, patrimônio sem lastro, bancas de advocacia e segmentos econômicos lícitos, como combustíveis e lubrificantes, bebidas, garimpo, mercado imobiliário, cigarros e produtos fumígenos, e produções artísticas;
  3. Sistema prisional “que hoje funciona como depósito de gente e escritório do crime”;
  4. Investigação das questões ligadas à corrupção ativa e passiva em todas as esferas e setores;
  5. Esclarecimento sobre as rotas utilizadas para transporte das mercadorias ilícitas;
  6. Crimes praticados pelas facções, com destaque para tráfico de drogas e de armas, contrabando, sonegação, extorsão, roubo, furto, receptação, estelionato e crimes digitais;
  7. A necessidade de integração entre os órgãos de segurança pública e as Forças Armadas, “com destaque para atuação em fronteiras e nas rotas mais utilizadas pelas facções”;
  8. Tratar das experiências bem-sucedidas de prevenção e repressão ao crime organizado;
  9. Orçamento. “Segurança pública e defesa são atividades caras”, aponta o relator.

Presidente

Mais cedo, a CPI do Crime Organizado elegeu o senador Fabiano Contarato (PT-ES) como presidente da comissão. O parlamentar destacou que tem 27 anos de experiência como delegado.

O colegiado é composto por 11 senadores titulares e sete suplentes que terão o prazo de 120 dias para apurar a atuação, a expansão e o funcionamento de facções e milícias no país.

Caberá aos senadores investigar o modus operandi (modo de operar) das organizações criminosas, as condições de instalação e desenvolvimento em cada região, “bem como as respectivas estruturas de tomada de decisão, de modo a permitir a identificação de soluções adequadas para o seu combate, especialmente por meio do aperfeiçoamento da legislação atualmente em vigor”.

Relacionadas
Brasília (DF) 12/04/2023 Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado vota e aprova por unanimidade projeto que regulamenta a expropriação de propriedades rurais e urbanas onde haja exploração de trabalho em condições análogas à escravidão. Projeto do senador Randolfe Rodrigues e relator, senador Fabiano Contarato (PT-ES),
Senador Fabiano Contarato vai presidir CPI do crime organizado
Brasília (DF), 24/06/2025 - Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante sessão deliberativa ordinária do Senado Federal que trata de igualdade de gênero, proteção à família de empregados públicos e segurança alimentar de estudantes. Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Alcolumbre e Moraes discutem como combater o crime organizado
Rio de Janeiro - Operação policial após ataques às bases das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) nas comunidades do Cantagalo e Pavão-Pavãozinho, em Copacabana. (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Especialistas criticam retórica de governadores sobre combate ao crime
Edição:
Juliana Andrade
CPI do Crime Organizado Alessandro Vieira Fabiano Contarato Senado
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 24/10/2024 - Professor do colégio Galois, Samuel Rbeiro Costa, em sala de aula com alunos na preparação nos últimos dias antes da prova do Enem 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Educação Relação com professor ajuda aluno na construção de propósito de vida
ter, 04/11/2025 - 19:01
Brasília (DF) 15/02/2024 - Justiça designa interventor para presídio federal de Mossoró Interventor assume interinamente o comando da Penitenciária Federal de Mossoró/RN após fuga de dois detentos e a saída do diretor anterior Foto: Depen/Divulgação
Justiça Sete líderes do Comando Vermelho vão para prisões federais
ter, 04/11/2025 - 18:41
São Paulo (SP), 04/11/2025 - Pessoas participam de ato anual em homenagem a Carlos Marighella. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Ato lembra os 56 anos da morte de Carlos Marighella
ter, 04/11/2025 - 18:32
President Joe Biden and Vice President Kamala Harris attend the Plenary at the IX Summit of the Americas in Los Angeles, California, USA, 09 June 2022. No Use Germany.
Internacional Cúpula das Américas é adiada em meio a tensão na região
ter, 04/11/2025 - 17:49
Rio de Janeiro (RJ), 31/10/2025 - Moradores, familiares e representantes da sociedade civil se reúnem na comunidade da Vila Cruzeiro para manifestação de repúdio à Operação Contenção que deixou 121 mortos. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Governos do RJ e federal discutem formas de reduzir entrada de armas
ter, 04/11/2025 - 17:48
Belém (PA) - Imagem área do Porto de Belém no Pará. Foto: SETUR/GOV PA
Política Lula sanciona lei que transfere capital para Belém temporariamente  
ter, 04/11/2025 - 17:47
Ver mais seta para baixo