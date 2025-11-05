logo ebc
Sabatina de Gonet para recondução à PGR será em 12 de novembro

Relator avalia atuação do procurador como "apartidária e técnica"
Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/11/2025 - 14:12
Brasília
Brasília (DF) 10/09/2025 - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado marcou para o próximo dia 12 a sabatina do atual procurador-geral da República, Paulo Gonet, para um novo mandato de dois anos à frente do órgão.

Durante a primeira etapa da análise da recondução de Gonet ao cargo, nesta quarta-feira (5), o relator da indicação, senador Omar Aziz (PSD-AM), avaliou a atuação do procurador-geral da República como “apartidária e técnica”.

Após a leitura do relatório, foi concedida vista coletiva aos senadores.

Entenda

Gonet foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para um novo mandato de dois anos à frente da Procuradoria-Geral da República. Caso seja aprovado pela CCJ e pelo Plenário, ele permanecerá no cargo até 2027.

*Com informações da Agência Senado

Edição:
Aline Leal
