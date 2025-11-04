logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Senador Fabiano Contarato vai presidir CPI do crime organizado

Parlamentar do PT do Espírito Santo foi eleito nesta terça-feira
Agência Brasil
Publicado em 04/11/2025 - 12:55
Brasília
Brasília (DF) 12/04/2023 Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado vota e aprova por unanimidade projeto que regulamenta a expropriação de propriedades rurais e urbanas onde haja exploração de trabalho em condições análogas à escravidão. Projeto do senador Randolfe Rodrigues e relator, senador Fabiano Contarato (PT-ES),
© Lula Marques/ Agência Brasil

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) foi eleito nesta terça-feira (4) presidente da comissão parlamentar de inquérito (CPI) que vai investigar o crime organizado.

A comissão irá apurar a estruturação, expansão e funcionamento do crime organizado com foco na atuação de milícias e facções.

Nas redes sociais, Contarato destacou os 27 anos de experiência como delegado e afirmou que o combate ao crime organizado deve ser uma das maiores prioridades do Estado brasileiro.

"Não apenas porque ameaça a paz e o sossego de cada trabalhador e trabalhadora neste país, mas porque corrói as estruturas da nossa democracia, compromete a confiança da população nas instituições e alimenta um ciclo de medo, desigualdade e impunidade", ressaltou o senador.

"Assumo a missão de presidir a CPI do Crime Organizado com humildade e com um compromisso inegociável: investigar com independência, transparência e coragem. Será uma comissão para ir até o topo da cadeia criminosa, para identificar e responsabilizar não apenas os executores, mas também os líderes, financiadores e cúmplices que lucram com a violência e a corrupção."

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Prazo de 120 dias

O colegiado será composto por 11 senadores titulares e sete suplentes que terão o prazo de 120 dias para apurar a atuação, a expansão e o funcionamento de facções e milícias no país.

Caberá aos senadores investigar o modus operandi (modo de operar) das organizações criminosas, as condições de instalação e desenvolvimento em cada região, “bem como as respectivas estruturas de tomada de decisão, de modo a permitir a identificação de soluções adequadas para o seu combate, especialmente por meio do aperfeiçoamento da legislação atualmente em vigor.”

Com informações da Agência Senado.

Relacionadas
Salvador (BA), 04/11/2025 - Agentes da Polícia Civil durante operação na Bahia contra faccionados do Comando Vermelho. Foto: PCBA/Divulgação
Ação contra o Comando Vermelho na Bahia prende 35; 1 pessoa foi morta
Presidente dos EUA, Donald Trump, embarca em avião presidencial para viagem à Ásia 24/10/2025 Reuters/Evelyn Hockstein/Proibida reprodução
Classificar facções como terrorismo expõe Brasil à intervenção dos EUA
Rio de Janeiro (RJ), 30/10/2025 – Atendimento aos familiares durante o reconhecimento dos corpos dos mortos na Operação Contenção no Instituto Médico Legal. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Relatos à ouvidoria da Defensoria do RJ citam violações em operação
Edição:
Juliana Cézar Nunes
Fabiano Contarato Senado CPI Crime Organizado Operação Contenção
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 05/08/2025 - A 1ª Conferência Nacional das Mulheres Indígenas continua até amanhã (6), em Brasília, com o tema “Mulheres Guardiãs do Planeta pela cura da Terra”. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Inscrições para vestibular indígena da UnB terminam nesta sexta-feira
ter, 04/11/2025 - 15:11
Carrapato-estrela, principal vetor da Febre Maculosa. Foto: Prefeitura de Jundiaí
Saúde Febre maculosa causa mais duas mortes no interior de São Paulo
ter, 04/11/2025 - 14:37
São Paulo (SP), 28/07/2025 - Polícia Militar de São Paulo. Foto: PMSP/Divulgação
Geral Gasto com polícia é quase 5 mil vezes maior do que com ex-presidiários
ter, 04/11/2025 - 14:26
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Política Lula classifica Operação Contenção, no RJ, como "desastrosa"
ter, 04/11/2025 - 14:15
Floresta Nacional do Tapajós (PA), 02/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita a moradores das comunidades ribeirinhas da Floresta Nacional do Tapajós. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Lula diz que vai telefonar para Trump caso negociações não avancem
ter, 04/11/2025 - 13:50
Bandeiras da União Europeia na sede da Comissão Europeia em Bruxelas, Bélgica.
Internacional União Europeia afirma que poderá admitir novos membros até 2030
ter, 04/11/2025 - 13:29
Ver mais seta para baixo