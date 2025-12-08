logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Alerj decide revogar a prisão preventiva do deputado Rodrigo Bacellar

Parlamentar está preso por determinação de Alexandre de Moraes
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/12/2025 - 18:10
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 03/12/2025 - Presidente da Alerj, deputado estadual Rodrigo Bacellar. Foto: Thiago Lontra/ALERJ
© Thiago Lontra/ALERJ

Em sessão extraordinária, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) decidiu por 42 votos favoráveis a 21 contrários pela soltura do presidente afastado da Casa Rodrigo Bacellar (União Brasil). Houve duas abstenções, dos 65 deputados presentes.

O deputado estadual Rodrigo Bacellar foi preso preventivamente na manhã de quarta-feira (3), durante a Operação Unha e Carne, deflagrada pela Polícia Federal (PF), para investigar o vazamento de informações sigilosas sobre a Operação Zargun, que prendeu o deputado estadual TH Joias.

A ação ocorreu enquanto Bacellar prestava depoimento na sede da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Bacellar é suspeito de envolvimento no repasse de informações que teriam antecipado detalhes da operação que mirava o deputado estadual TH Joias.

Segundo a PF, o vazamento comprometeu o andamento das investigações que resultaram na prisão de TH Joias. 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 03/12/2025 - Presidente da Alerj, deputado estadual Rodrigo Bacellar. Foto: Thiago Lontra/ALERJ
Prisão de presidente da Alerj é baseada em interceptação de mensagens
Rio de Janeiro (RJ), 03/12/2025 - Presidente da Alerj, deputado estadual Rodrigo Bacellar. Foto: Thiago Lontra/ALERJ
Presidente da Alerj é preso pela PF por vazamento de operação sigilosa
Edição:
Fernando Fraga
Alerj Rodrigo Bacellar TH Joias Prisão Preventiva
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 08/12/2025 - O Presidente Lula participa da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Política Lula propõe reunião dos Poderes para tratar de feminicídio
seg, 08/12/2025 - 18:43
superliga, vôlei, osasco
Esportes Praia Clube e Osasco estreiam terça no Mundial de Clubes de Vôlei
seg, 08/12/2025 - 18:23
Rio de Janeiro (RJ), 03/12/2025 - Presidente da Alerj, deputado estadual Rodrigo Bacellar. Foto: Thiago Lontra/ALERJ
Política Alerj decide revogar a prisão preventiva do deputado Rodrigo Bacellar
seg, 08/12/2025 - 18:10
Brasília (DF) 26/02/2025 O ministro do Turismo, Celso Sabino, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política União Brasil decide expulsar ministro Celso Sabino da legenda
seg, 08/12/2025 - 18:09
Brasília (DF) 01/12/2023 - O município de Luziânia (GO), no Entorno do Distrito Federal, passou a ter transporte público em operação com tarifa zero. A medida garante aos moradores da cidade gratuidade para circulação nos veículos coletivos. Foto: Wilson Dias/Agência Brasil
Economia Ministério das Cidades aguarda estudo da Fazenda sobre tarifa zero
seg, 08/12/2025 - 17:18
Brasília (DF) 02/08/2023 Deputada Carla Zambelli durante coletiva no salão verde da Câmara dos Deputados. Foto Lula Marques/EBC
Justiça Justiça da Itália pede a Moraes informações sobre prisão de Zambelli
seg, 08/12/2025 - 17:16
Ver mais seta para baixo