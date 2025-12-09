logo ebc
logo Agência Brasil
Política

CAE do Senado aprova marco legal do Sistema de Pagamentos Brasileiro

Projeto visa aumentar segurança nas transações, como Pix
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/12/2025 - 20:10
São Luís
29.04.2022 Real Moeda brasileira, dinheiro Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira (9) o projeto de lei (PL) 2926/23 que cria um novo marco legal para o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), responsável por intermediar as operações de transferência de fundos, valores mobiliários e outros ativos financeiros.

O texto agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O projeto visa modernizar o sistema e aumentar a segurança das transações do sistema de pagamentos, a exemplo do Pix, além de fortalecer o poder de regulação e fiscalização das autoridades competentes.

Entre outros pontos, a proposta traz mais clareza às responsabilidades dos agentes reguladores, com definições mais precisas e atuação mais eficaz sobre os agentes de mercado. O texto dedica atenção especial ao gerenciamento de riscos, com o objetivo de minimizar o risco de liquidação, ou seja, o não cumprimento das obrigações assumidas nas transações financeiras das instituições operadoras de infraestruturas do mercado financeiro (IMF), responsáveis por intermediar as operações financeiras, desde o pagamento de boletos até negociações complexas de títulos e ativos financeiros.

Para o relator da matéria, Rogério Carvalho (PT-SE), o desenvolvimento e a difusão do Pix entre as pessoas físicas e jurídicas no Brasil é uma prova eloquente da importância crescente das IMFs para melhor servir à população em seu cotidiano e dinamizar os negócios e a economia.

“A proposta também tem o mérito de dar melhor tratamento à mitigação dos riscos nesses ambientes de negócios, o que é essencial para o funcionamento adequado dos mercados”, apontou.

De acordo com o projeto, o Banco Central terá a prerrogativa de definir quais operadoras de IMF serão consideradas sistemicamente importantes, como aquelas com grande volume de operações. Essas instituições deverão contar com a atuação de uma contraparte central ou de um garantidor para assegurar a liquidação das obrigações. 

A contraparte central é uma instituição que se interpõe entre as partes de uma transação ao assumir o risco de crédito de ambas e garantir a liquidação da operação. Já o garantidor é uma instituição que assume a responsabilidade de honrar as obrigações de um participante caso este não cumpra as obrigações.

Segundo o texto, o Banco Central ou bancos públicos não poderão atuar como contrapartes centrais ou garantidores, exceto em situações específicas previstas na legislação.

* Com informações da Agência Senado

Relacionadas
Residencial Crixá, em São Sebastião
Caixa libera contratação de mais de um financiamento imobiliário
Edição:
Carolina Pimentel
Senado Sistemas de Pagamentos Brasileiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 03/12/2025 - Presidente da Alerj, deputado estadual Rodrigo Bacellar. Foto: Thiago Lontra/ALERJ
Justiça Após colocar tornozeleira eletrônica, Rodrigo Bacellar é solto no Rio
ter, 09/12/2025 - 21:41
Brasília (DF), 09/12/2025 - Deputado Glauber Braga (PSOL) é retirado da mesa da presidencia da camâra dos deputados por seguranças. Frame Deputado Glauber Braga/Facebook
Política Entidades criticam retirada da imprensa na Câmara
ter, 09/12/2025 - 21:27
Brasília (DF) 24/07/2023 - Fachada do ministério da fazenda, nesta segunda feira o CEO da Braskem, Roberto Bischoff se reuniu no ministério com o ministro da pasta, Fernando Haddad. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Estatais federais em dificuldade poderão pedir aportes da União
ter, 09/12/2025 - 21:04
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2024 - O secretário Nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubbo, se reuniu com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor dos Santos, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), pós episódios de violência na capital fluminense. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Política Site do governo visa chegar aos líderes do crime organizado
ter, 09/12/2025 - 20:57
Ônibus SPTrans.
Geral Sem receber 13º salário, motoristas de ônibus de SP entram em greve
ter, 09/12/2025 - 20:41
Brasília (DF), 20/09/2023, Lideranças indígenas fazem passeata contra marco temporal na Esplanada dos Ministérios. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Política Terras indígenas: Senado aprova PEC do Marco Temporal
ter, 09/12/2025 - 20:16
Ver mais seta para baixo