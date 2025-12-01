logo ebc
logo Agência Brasil
Política

CGU demite ex-chefe da Receita que atuou no caso de joias sauditas

Demissão foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (1º)
Agência Brasil
Publicado em 01/12/2025 - 19:36
Brasília
Brasília (DF), 01/12/2025 - Julio Cesar Vieira Gomes, ex-chefe da Receita Federal. Foto: Receita Federal/Divulgação
© Receita Federal/divulgação

O Diário Oficial da União (DOU) publicou nesta segunda-feira (1°) a demissão do ex-secretário da Receita Federal Julio Cesar Vieira Gomes do serviço público. A motivação não foi informada oficialmente.

A demissão ocorreu após a Controladoria-Geral da União (CGU) encerrar um processo disciplinar aberto contra o ex-secretário, que ficou conhecido pelo envolvimento na tentativa de liberação das joias sauditas recebidas pelo então presidente Jair Bolsonaro em viagens internacionais.

Durante o governo Bolsonaro, Julio Cesar foi acusado de pressionar servidores da Receita Federal para liberar joias que ficaram retidas no controle aduaneiro do Aeroporto de Guarulhos.

Com a demissão, ele está impedido de ser nomeado para cargo público pelo período de cinco anos.

A Agência Brasil busca contato com a defesa do ex-secretário.

No ano passado, Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito das joias sauditas. De acordo com as investigações, os desvios podem chegar a R$ 6,8 milhões.

Relacionadas
Brasília (DF) 21/11/2024 - Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, deixando STF após depoimento. Foto: Felipe Sampaio/STF
Cid confirma que Bolsonaro recebeu US$ 86 mil por venda de joias
Logo da Agência Brasil
Defesa diz que Bolsonaro não tinha ingerência sobre joias recebidas
JOIAS MICHELLE - Segunda remessa de joias enviado por sauditas a Bolsonaro em 2021 inclui relógio, caneta, abotoaduras. Foto: Twitter/Reprodução
Aliados de Bolsonaro montaram operação para resgatar joias desviadas
Edição:
Juliana Andrade
CGU Receita Federal joias sauditas Julio Cesar Vieira Gomes Jair Bolsonaro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realiza segurança e bloqueio nas principais vias da Esplanada dos Ministérios
Economia Governo reajusta remuneração das forças de segurança pública do DF
seg, 01/12/2025 - 19:39
Brasília (DF), 01/12/2025 - Julio Cesar Vieira Gomes, ex-chefe da Receita Federal. Foto: Receita Federal/Divulgação
Política CGU demite ex-chefe da Receita que atuou no caso de joias sauditas
seg, 01/12/2025 - 19:36
brasil, suécia, handebol, mundial
Esportes Handebol: Brasil fecha 1ª fase do Mundial com 100% de aproveitamento
seg, 01/12/2025 - 19:27
FILE PHOTO: Boxes of Ozempic and Wegovy made by Novo Nordisk are seen at a pharmacy in London, Britain March 8, 2024. Reuters/Hollie Adams/Proibida reprodução
Saúde Diretriz da OMS para obesidade passa a incluir caneta emagrecedora
seg, 01/12/2025 - 19:24
Rio de Janeiro (RJ), 01/12/2025 - Guardiões Cavalos-Marinhos Iguaba Grande. Formatura e Monitoramento. Foto: Projeto Cavalos-Marinhos/Divulgação
Meio Ambiente Projeto no Rio forma guardiões de cavalos-marinhos de 12 a 14 anos
seg, 01/12/2025 - 18:34
Paralímpiadas Escolares 2025, são paulo
Esportes São Paulo conquista edição 2025 das Paralimpíadas Escolares
seg, 01/12/2025 - 18:17
Ver mais seta para baixo