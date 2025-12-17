logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Em última reunião ministerial, Lula diz que 2026 será o ano da verdade

Para ele, é preciso informar melhor as ações de governo
Andreia Verdélio – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/12/2025 - 11:23
Brasília
Brasília, DF 17/12/2025 - O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva posa para foto com seus ministros antes de reunião ministerial na Granja do Torto. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (17) que o governo precisa alcançar a “narrativa correta” para informar ao povo brasileiro as coisas que aconteceram no país nos últimos anos. O presidente comanda, nesta manhã, a última reunião ministerial de 2025, na residência oficial da Granja do Torto, em Brasília.

Para o presidente, o país está em uma situação “amplamente favorável”, embora, segundo ele, isso não apareça com a força que deveria aparecer nas pesquisas de opinião pública em razão da polarização política no país. Lula disse que o discurso da equipe precisa estar definido para o processo eleitoral do ano que vem.

“O ano eleitoral vai ser o ano da verdade. Ou seja, nós temos que criar a ideia da hora da verdade para mostrar quem é quem nesse país, quem faz o quê nesse país, o que aconteceu antes de nós e o que acontece quando nós chegamos ao governo”, disse aos seus ministros, citando ações em diversas áreas, como economia e inclusão social.

“É importante que a gente tenha noção que nós precisamos fazer com que o povo saiba o que aconteceu nesse país. Eu tenho a impressão que o povo ainda não sabe. Eu tenho a impressão que nós ainda não conseguimos a narrativa correta para fazer com que o povo saiba fazer uma avaliação das coisas que aconteceram neste país”, acrescentou.

Lula disse que vai aceitar o afastamento dos ministros que quiserem disputar um cargo ou reeleição. No pleito de 2026, será escolhido o novo presidente da República, mas também governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais.

O presidente destacou ainda a capacidade de articulação da equipe para a aprovação de medidas de interesse do governo no Congresso Nacional, como a isenção do imposto de renda e a reforma tributária. Para ele, o país vive um “momento ímpar” do ponto de vista econômico também pelo aumento da capacidade de investimento e financiamento dos bancos públicos.

O presidente Lula reafirmou a sua política de que o dinheiro precisa circular nas mãos da população. “Nós precisamos fazer muito mais, porque a minha teoria é que pouco dinheiro na mão do povo resolve o problema. Não tem macroeconomia, não tem câmbio. Se tiver dinheiro na mão do povo, está resolvido o nosso problema. Está resolvido o problema da industrialização, do consumo, da agricultura, está resolvido o problema da inflação”, disse.

“Nós acabamos com a invisibilidade do povo pobre desse país. Nós acabamos com a invisibilidade de um povo que só era reconhecido em época de eleição”, afirmou o presidente.

Após o discurso de abertura da reunião, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, falou sobre as políticas industriais em desenvolvimento, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, fez um balanço dos primeiros 3 anos da gestão.

Também estão previstas falas dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad; da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira; e da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Relacionadas
Brasília (DF), 16/12/2025 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da 10ª Reunião do Conselho de Participação Social. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Lula: enfrentamento à violência contra mulher é prioridade na agenda
Brasília, (DF), 15/12/2025 – Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da inauguração da nova sede da ApexBrasil e ato alusivo à abertura de 500 novos mercados para a exportação de produtos agropecuários. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Lula destaca abertura de 500 mercados internacionais para agropecuária
Brasília (DF), 17/12/2025 - Governo cria primeiro Centro de Clima e Saúde na Amazônia. Foto: Walterson Rosa/MS
Governo cria primeiro Centro de Clima e Saúde na Amazônia
Edição:
Fernando Fraga
Lula Reunião Ministerial ações do governo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) realiza reunião com 4 itens. Entre eles, o PL 2.162/2023, que altera a Lei de Execução Penal e o Código Penal para modificar critérios de dosimetria da pena e de progressão de regime. Mesa: presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), conduz reunião; vice-presidente da CCJ, senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO); senador Magno Malta (PL-ES). Bancada: senador Esperidião Amin (PP-SC); senador Alessandro Vieira (MDB-SE); senador Sergio Moro (União-PR); senador Eduardo Girão (Novo-CE); senador Laércio Oliveira (PP-SE), em pronunciamento; senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Geral PL da Dosimetria: CCJ reduz para quatro horas prazo de pedido de vista
qua, 17/12/2025 - 12:39
Brasília - 04/11/2025 - Sessão da Câmara dos Deputados. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Câmara aprova redução de benefícios fiscais; projeto vai ao Senado
qua, 17/12/2025 - 12:31
Perópolis (RJ), 06/04/2025 - Limpeza de ruas após fortes chuvas. Foto: Prefeitura de Petrópolis/Divulgação
Geral Temporal faz Petrópolis emitir alerta extremo e fechar escolas e lojas
qua, 17/12/2025 - 12:11
Brasília - 22.05.2023 - Foto da Fachada do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil
Justiça Mendonça vota para validar mínimo existencial em R$ 600
qua, 17/12/2025 - 11:30
Brasília, DF 17/12/2025 - O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva posa para foto com seus ministros antes de reunião ministerial na Granja do Torto. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Política Em última reunião ministerial, Lula diz que 2026 será o ano da verdade
qua, 17/12/2025 - 11:23
Protesto contra rígidas leis antiaborto em Varsóvia 14/6/2023 REUTERS/Kacper Pempel
Internacional Europa vota a favor de iniciativa para facilitar acesso ao aborto
qua, 17/12/2025 - 11:15
Ver mais seta para baixo