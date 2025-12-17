logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Governo federal vai investir R$ 4 bilhões em trens no Recife

Para 2026, estão previstos recursos de R$ 57 milhões para obras
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/12/2025 - 21:37
Brasília
Brasília (DF) 21/10/2025 - O Ministro das Cidades, Jader Filho, participa do programa Bom Dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O governo federal vai disponibilizar R$ 4 bilhões em cinco anos para obras e também aquisição de 18 novos trens e quatro novos veículos leves sobre trilhos (VLTs). O acordo foi celebrado nesta terça-feira (16), no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). A concessão terá prazo de 30 anos.

Para o ano que vem, estão previstos recursos da ordem de R$ 57 milhões para obras civis, recuperação de coberturas e contratação de serviços para melhorar as condições de conforto e segurança nas estações de trens e metrôs. 

A cooperação técnica entre a União e o estado de Pernambuco foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em Brasília.

“A gente quer garantir o direito do povo de levantar de manhã e encontrar um transporte bom para ir trabalhar. O direito de sair de uma empresa à tarde e voltar para casa para cuidar da família num transporte de qualidade é sagrado”, disse Lula, conforme divulgado em nota pelo Palácio do Planalto.

Segundo o acordo, o objetivo é estruturar o projeto de transferência de ativos da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) para o governo estadual, com base em estudo elaborado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O processo licitatório será acompanhado pelo Ministério das Cidades e pela Casa Civil.

A CBTU vai promover o reforço da frota com a incorporação de 11 trens, adquiridos ou transferidos de outras praças de operação da empresa.  

Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, as medidas iniciais já estão autorizadas a começar.

“Este é um momento crítico, mas estamos avançando com soluções concretas. Já estão garantidos R$ 57 milhões em investimentos iniciais para melhorias nas estações, com ações autorizadas a começar imediatamente”, destacou.

Uma melhoria proposta pelo sistema é o sistema de integração, que consiste em o passageiro pagar uma tarifa única e integrada em toda a rede de transporte público durante um determinado período de tempo. 

“Se uma pessoa entrar no metrô e quiser ir de uma ponta a outra da cidade, durante duas horas, ela só paga apenas uma passagem”, ressaltou o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Costa ainda assumiu o compromisso de viabilizar com o governo do estado a aquisição de pelo menos 100 ônibus elétricos para modernizar e dar qualidade e conforto à população durante o período de obras do metrô.

A Rede Metroferroviária da Região Metropolitana do Recife possui 71,4 km de trilhos, cinco linhas e 37 estações, que transportam entre 160 mil e 180 mil passageiros por dia.

Relacionadas
Leilão de Otimização Fernão Dias — BR-381/MG/SP 11.12.2025 B3 São Paulo - Fotos: Marcio Ferreira/MT
Ministro dos Transportes prevê 14 leilões rodoviários no país em 2026
Edição:
Sabrina Craide
transporte público Recife Ministério das Cidades
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 21/10/2025 - O Ministro das Cidades, Jader Filho, participa do programa Bom Dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Governo federal vai investir R$ 4 bilhões em trens no Recife
ter, 16/12/2025 - 21:37
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 58 milhões
ter, 16/12/2025 - 21:31
Edifício sede da Petrobras Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo
Economia Greve nacional dos petroleiros tem novas adesões
ter, 16/12/2025 - 21:28
Brasília (DF), 04/12/2025 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante a abertura da 6ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), no Palácio Itamaraty. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Orçamento de 2026 precisa de R$ 20 bi para ser fechado, diz Haddad
ter, 16/12/2025 - 21:23
grêmio, copinha feminina
Esportes Com emoção, Grêmio e Flamengo avançam à final da Copinha Feminina
ter, 16/12/2025 - 21:14
Rio de Janeiro (RJ), 29/09/2025 – MPF pede que União assuma prédio e preserve acervo do antigo IML do RJ. Foto: Marcelo Del Negri/MPF-RJ
Justiça Justiça determina que governo do Rio remova acervo do antigo IML
ter, 16/12/2025 - 20:37
Ver mais seta para baixo