logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula faz discurso de Natal em cadeia nacional de rádio e televisão

Expectativa é que o presidente apresente um balanço de governo
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/12/2025 - 12:10
Brasília
Brasília (DF), 23/12/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de assinatura do decreto que dispõe sobre o reconhecimento, a valorização e a promoção da cultura gospel como manifestação cultural nacional. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nesta véspera de Natal (24), o tradicional pronunciamento presidencial pelas festas de fim de ano será veiculado em cadeia nacional de rádio e televisão às 20h30. O conteúdo do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi gravado ao longo da semana, mas não foi antecipado à imprensa.

Na noite de terça-feira (23), Lula encerrou a agenda oficial com deslocamento para a cidade de São Paulo, onde celebrará o Natal ao lado da primeira dama Janja Lula da Silva e dos filhos. Após as festividades de Natal, o presidente pretende passar o Réveillon na base naval da Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro.

No discurso do último ano, Lula reafirmou o cuidado com as pessoas, a prioridade aos mais pobres, o diálogo entre os Poderes e a sociedade e a defesa da democracia.  Este ano, a expectativa é que o presidente apresente um balanço de resultados alcançados pelo governo.

Relacionadas
Arte de Cora Azevedo/Arquivo Pessoal
Em praça pública ou em casa, fiéis mantêm tradição de presépios
Brasília (DF), 24/12/2025 - Lucas dos Prazeres - Artistas periféricos de auto de Natal têm lutas em suas comunidades. Foto: HANS VON MANTEUFFEL/Divulgação
Artistas periféricos de auto de Natal lideram lutas em comunidades
Brasília (DF), 23/12/2024 - Mesa da ceia de natal. Foto: Senac/Divulgação
Consumo de álcool nas festas de fim de ano aumenta riscos à saúde
Edição:
Aline Leal
Lula Natal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 24/12/2025 - Mestra do choro, flautista francesa Odette Dias morre aos 96 no Rio. Foto: Concerto
Cultura Mestra do choro, flautista francesa Odette Dias morre aos 96 no Rio
qua, 24/12/2025 - 14:10
Brasília (DF), 22/12/2025 – O que as pessoas acham do natal, Joselita da Conceição (mãe) (e) e Joseli da Conceição (filha) (d). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Geral Mulheres veem no Natal a data para deixar a saudade e unir a família
qua, 24/12/2025 - 13:15
Palestinos caminham em meio a escombros na Cidade de Gaza 31/10/2025 REUTERS/ Ebrahim Hajjaj
Internacional Líder católico visita Gaza e ressalta esperança de palestinos
qua, 24/12/2025 - 12:39
São Paulo (SP), 03/12/2025 - Movimentação do comércio na Ladeira Porto Geral no mês do Natal na região da 25 de março. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Novo salário mínimo será de R$ 1.621 em 2026
qua, 24/12/2025 - 12:39
Rio de Janeiro (RJ), 17/12/2025 – Tania Santana Madalena - Festas de Natal devem reunir várias gerações, favorecendo a inclusão. Foto: Tania Santana Madalena/arquivo pessoal
Direitos Humanos Festas de fim de ano devem unir gerações e incluir idosos
qua, 24/12/2025 - 12:20
Brasília (DF), 23/12/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de assinatura do decreto que dispõe sobre o reconhecimento, a valorização e a promoção da cultura gospel como manifestação cultural nacional. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Lula faz discurso de Natal em cadeia nacional de rádio e televisão
qua, 24/12/2025 - 12:10
Ver mais seta para baixo