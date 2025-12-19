logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula inaugura ponte em Foz do Iguaçu e critica quem constrói “muros”

Entrada em operação ocorrerá de forma gradual
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/12/2025 - 20:13
Brasília
Foz do Iguaçu (PR), 19/12/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita e cerimônia de abertura da Ponte da Integração Brasil–Paraguai. Nova Aduana Brasil–Paraguai. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

Na inauguração da ponte Internacional da Integração Brasil-Paraguai, em Foz do Iguaçu, no Paraná, na fronteira com o país vizinho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou que há países que, ao invés de pontes, constroem muros. “Tem gente querendo fazer guerra para não permitir que o outro passe pro seu lado. Nós aqui, sul-americanos, paraguaios e brasileiros, queremos dizer ao mundo que nós somos da paz”.

A Ponte da Integração tem 760 metros de extensão e um vão-livre de 470 metros, o maior do continente, além de duas pistas simples com 3,6 metros de largura cada. A ponte liga Foz do Iguaçu à cidade paraguaia de Presidente Franco.

Lula disse que o presidente do Paraguai, Santiago Peña, vai inaugurar a parte da obra no país vizinho no sábado (20). O presidente brasileiro garantiu as presenças de equipes da  Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Receita Federal. Ele explicou que a implementação gradual do tráfego tem relação com a infraestrutura do lado paraguaio. 

Lula afirmou que há entusiasmo pelos dois países porque a via vai possibilitar o incremento do comércio. “Vão transitar bilhões de dólares de interesse da economia brasileira e de interesse da economia paraguaia”, afirmou Lula.

Investimento 

A estrutura do tipo estaiada é sustentada por duas torres de 190 metros de altura, o equivalente a edifícios de aproximadamente 54 andares. A obra, que contou com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), teve investimento de R$ 1,9 bilhão dos dois países e terá o tráfego liberado de forma gradual. Nessa primeira fase, para caminhões sem carga nos dois sentidos.

A obra financiada pelo governo brasileiro foi com recursos da Itaipu Binacional na ordem de R$ 712 milhões. Desse total, R$ 372 milhões foram destinados à construção da ponte estaiada, enquanto R$ 340 milhões foram aplicados nas obras da Perimetral Leste até novembro de 2025. 

O governo explicou que o modelo foi tripartite, com a participação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) como órgão proprietário. O governo do Paraná foi o executor e Itaipu Binacional, como responsável pelo repasse dos recursos.

A estrutura tornou-se prioridade estratégica, integrada ao PAC, em 2012. Foram lançados os editais de licitação em 2012 e 2014, além da condução de todo o processo de licenciamento ambiental e projetos de engenharia que resultaram na licença ambiental emitida pelo Ibama em fevereiro de 2017. 

Após a estruturação institucional que definiu Itaipu como agente financiador em 2018, a construção teve início em 2019 até a conclusão física, em outubro de 2023.

O evento marcou a entrega da segunda ligação viária sobre o Rio Paraná entre as duas nações, seis décadas depois da inauguração da Ponte da Amizade. Hoje, a única conexão viária entre os dois países na região recebe um fluxo diário de 100 mil pessoas e 45 mil veículos, segundo a Receita Federal.

Foz do Iguaçu (PR), 19/12/2025 - Abertura da Ponte da Integração Brasil–Paraguai. Nova Aduana Brasil–Paraguai. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Ponte da Integração Brasil–Paraguai - Foto: Ricardo Stuckert/PR

A nova rodovia reorganiza o fluxo de veículos pesados na região, contribui para a mobilidade urbana e a segurança viária. Com 14,7 quilômetros de extensão, a via conecta a BR-277 à ponte, desviando o tráfego de caminhões do centro urbano de Foz do Iguaçu. 

Segundo o governo federal, a entrada em operação ocorrerá de forma gradual para garantir a segurança e a adaptação dos órgãos de fiscalização. Na etapa inicial, a travessia será apenas para caminhões descarregados, conhecidos como “em lastro”, seguindo horários específicos coordenados pela Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal. 

Os ônibus de turismo fretados serão autorizados a trafegar "em breve". A liberação total para veículos de carga está prevista para ocorrer entre o fim de 2026 e o início de 2027, condicionada à conclusão do Corredor Metropolitano del Este, no lado paraguaio, que garantirá a plena infraestrutura de acesso.

Relacionadas
São Geraldo do Araguaia (PA) - 18/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a visita à Ponte Xambioá e o corte da fita de inauguração. Ponte Xambioá, BR-153/TO, Km 1,7 – São Geraldo do Araguaia (PA). Foto: Ricardo Stuckert / PR
Lula inaugura ponte que liga Tocantins e Pará sobre o Rio Araguaia
Rio de Janeiro (RJ), 06/10/2025 – Usina de Itaipu termina montagem de “ilha solar” que vai gerar energia. Foto: Elder Alejandro Baez Flores/Itaipu Nacional
Brasil e Paraguai retomam em dezembro negociações sobre Itaipu
São Paulo (SP), 19/12/2025 - Presidente Lula participa do natal das Catadoras e visita a Expo Catadores 2025, no Anhembi. Foto Paulo Pinto/Agencia Brasil
Lula defende que catadores tenham mais acesso à serviços públicos
Edição:
Fernando Fraga
Lula Ponte da Integração Brasil-Paraguai brasil Paraguai
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 20/05/2025 - Ministro Alexandre de Moraes participa da Primeira Turma do STF que julga denúncia sobre o núcleo 3 da PET 12.100. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Moraes autoriza Bolsonaro a deixar a prisão para fazer cirurgia
sex, 19/12/2025 - 20:24
Foz do Iguaçu (PR), 19/12/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita e cerimônia de abertura da Ponte da Integração Brasil–Paraguai. Nova Aduana Brasil–Paraguai. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Lula inaugura ponte em Foz do Iguaçu e critica quem constrói “muros”
sex, 19/12/2025 - 20:13
São Paulo (SP), 19/12/2025 - Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fala durante cerimônia de assinatura de contrato para compra de vacina da dengue do Butantan. Foto: João Risi/MS
Saúde Ministro assina contrato para compra de vacina da dengue do Butantan
sex, 19/12/2025 - 19:37
Ex-secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke
Esportes Tribunal suíço nega recurso de ex-Fifa Jérôme Valcke contra condenação
sex, 19/12/2025 - 19:04
Brasília (DF) 17/05/2023 Ex-Deputado cassado, Deltan Dallagnol, durante pronunciamento no salão verde da Câmara. Foto Lula Marques/ Agência Brasil.
Justiça Deltan paga indenização a Lula por PowerPoint da Lava Jato
sex, 19/12/2025 - 18:59
Fortaleza (CE), 19/12/2025 - Pessoas caminhas nas ruas do centro de Fortaleza. Foto: Prefeitura de Fortaleza/Divulgação
Economia Banco Mundial: Nordeste pode ser fundamental no progresso do país
sex, 19/12/2025 - 18:40
Ver mais seta para baixo