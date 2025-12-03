logo ebc
Marina Silva sofre fratura em vértebra lombar

Ministra do Meio Ambiente fará tratamento em casa
Agência Brasil
Publicado em 03/12/2025 - 20:21
Brasília
Brasília (DF) 28/11/2025 - A Ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, participa do programa Bom Dia, Ministra. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi hospitalizada na tarde desta quarta-feira (3), em Brasília, após sentir dor súbita na região lombar, enquanto movimentava vasos de plantas no jardim de sua residência, informou a assessoria da pasta. Ela está de férias durante esta semana.

Após ser atendida em um hospital particular da capital, e submetida a uma tomografia computadorizada, a ministra foi diagnosticada com "leve fratura na vértebra L4". 

Segundo o MMA, não foi necessária internação. 

"Ela foi medicada para controle da dor, sente-se bem e terá alta ainda hoje. De acordo com orientações médicas, a ministra precisará se afastar das atividades presenciais nas próximas semanas, mas poderá seguir trabalhando de forma remota durante esse período", informou a assessoria do ministério. 

Edição:
Sabrina Craide
Marina Silva
