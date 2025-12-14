logo ebc
Política

Motta volta atrás e mantém escolta de segurança para deputada do PSOL

Taliria Petrone é acompanhada por agentes desde 2020, após ameaças
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/12/2025 - 11:33
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 30/10/2025 – Deputados Jandira Feghali, Talíria Petrone, Reimont, Chico Alencar e Benedita da Silva acompanham com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara o atendimento aos familiares no Instituto Médico Legal durante o reconhecimento dos corpos dos mortos na Operação Contenção. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), votou atrás e decidiu manter a escolta de agentes que fazem a segurança pessoal da deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ).

A decisão foi tomada neste sábado (13) após a parlamentar divulgar nas redes sociais que a proteção foi retirada pela Casa. Desde 2020, a deputada é acompanhada por agentes da Polícia Legislativa Federal (PLF) por receber constantes ameaças de morte.

“Fui surpreendida com a retirada da minha proteção nos últimos dias, em meio a uma semana conturbada na Câmara dos Deputados [caso Glauber Braga]. Desde o primeiro momento, há dois dias, tentei contato com o presidente Hugo Motta, sem sucesso, o que gerou grande preocupação. Há pouco, recebi uma ligação do presidente da Casa informando que irá acolher o recurso referente à minha escolta, garantindo o retorno das condições para o exercício do mandato com segurança”, disse a deputada.

De acordo com a Câmara, a escolta foi retirada após um parecer técnico emitido pela PLF concluir que não há mais ameaças recorrentes contra Talíria.

Segundo a assessoria de imprensa da Casa, o parecer foi elaborado após consultas feitas com auxílio da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) e a Polícia Federal (PF).

A Casa também informou que a escolta será mantida de forma provisória até decisão final sobre o pedido de reconsideração apresentado pela deputada.

Edição:
Aline Leal
Talíria Petrone Hugo Motta Polícia Legislativa
