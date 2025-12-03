logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Relatório da PEC da Segurança Pública será apresentado próxima semana

Presidente da Câmara quer mais debate com líderes partidários
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/12/2025 - 20:50
São Luís
Brasília - O ministro da Educação, Mendonça Filho, durante audiência pública da Comissão de Educação, Cultura e Esporte no Senado (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A comissão especial da Câmara dos Deputados adiou a apresentação do parecer do relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/25, a PEC da Segurança Pública, Mendonça Filho (União-PE), marcada para esta quarta-feira (3). Com o adiamento, a expectativa é que o relatório do projeto, que promove mudanças na estrutura da segurança no país, seja apresentado na terça-feira (9).

Segundo o relator, o adiamento ocorreu a pedido do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) para a realização de mais conversas com os líderes partidários.

“O presidente Hugo Motta preferiu dar mais tempo para que a gente possa avançar para essas conversas e tendo em vista essas conversas que tenho tido desde ontem e hoje, a minha apresentação do texto ficou remarcada para terça-feira”, disse o deputado.

O relator disse que realizou uma rodada de conversas com lideranças para debater a temática da proposta e “para que o texto reflita um pouco mais o sentimento da Casa”.

Entre as lideranças que conversaram com Mendonça Filho, estão os deputados Lindbergh Farias (PT-RJ), líder da federação PT-PCdoB-PV; Pedro Campos (PSB-PE) e Rubens Pereira Junior (PT-MA), vice-líder do governo na Câmara dos Deputados.

“Evidentemente que essas interações servirão para que eu possa recolher melhor o sentimento entre os líderes e parlamentares importantes dentro da Casa. Tenho conversado sobre a temática geral, não sobre o texto em geral, mas é importante para que a gente tenha um pouco mais de prazo para apresentar a coisa mais azeitada entre os líderes”, reiterou.

Resistência

A PEC 18 de 2025 vem sofrendo resistências no Parlamento e por parte de governadores, em especial, contra o dispositivo que atribui à União a elaboração do plano nacional de segurança pública que deverá ser observado pelos estados e o Distrito Federal.

Ao mesmo tempo, a PEC é considerada tímida por especialistas, que defendem reformas mais profundas na área de segurança pública do Brasil, apesar de reconhecerem que a proposta do Executivo é o primeiro passo para mudar o quadro atual.

A proposta estabelece que a União seja a responsável por elaborar a política nacional de segurança pública, “cujas diretrizes serão de observância obrigatória por parte dos entes federados, ouvido o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, integrado por representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios”. 

Relacionadas
Brasília 03/12/2025 Senador e presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, durante discurso contra o STF. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Após decisão de Mendes, Alcolumbre fala em votar PEC do Marco Temporal
Brasília (DF) 28/11/2025 - A Ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, participa do programa Bom Dia, Ministra. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Marina Silva sofre fratura em vértebra lombar
Posse dos deputados estaduais eleitos para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
Alerj deve decidir sobre prisão de Bacellar nos próximos dias
Edição:
Aline Leal
PEC da Segurança Pública Mendonça Filho Segurança Pública
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão conjunta do Congresso Nacional
Política Congresso deve se reunir nesta quinta-feira para votar a LDO
qua, 03/12/2025 - 21:16
Palácio do Congresso Nacional na Esplanada dos Ministérios em Brasília
Política Congresso aprova MP do licenciamento ambiental especial
qua, 03/12/2025 - 20:57
Brasília (DF), 20/05/2025 - O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, dá entrevista ao programa Bom Dia, Ministro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça AGU pede que Gilmar reconsidere decisão sobre impeachment de ministros
qua, 03/12/2025 - 20:56
Brasília - O ministro da Educação, Mendonça Filho, durante audiência pública da Comissão de Educação, Cultura e Esporte no Senado (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Política Relatório da PEC da Segurança Pública será apresentado próxima semana
qua, 03/12/2025 - 20:50
Brasília (DF) 10/09/2025 - O ministro Flávio Dino na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Dino vota pela condenação de cinco PMs do DF a 16 anos pelo 8/1
qua, 03/12/2025 - 20:39
Donald Trump, Village People, Washington
Esportes Fifa escolhe Village People para sorteio da Copa do Mundo
qua, 03/12/2025 - 20:37
Ver mais seta para baixo