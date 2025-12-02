logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Senado aprova proposta de realocação de trabalhadores da Eletrobras

Empregados poderão ser aproveitados em outras empresas públicas
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil 
Publicado em 02/12/2025 - 20:22
São Luís
Fachada Eletrobras
© Reuters/Pilar Olivares/Direitos Reservados

O Senado aprovou nesta terça-feira (2) o projeto de Lei (PL) 1791/2019 que trata do aproveitamento dos empregados de empresas públicas do setor elétrico que foram privatizadas pelo Programa Nacional de Desestatização (PND). O texto, que segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi apresentado no âmbito do processo de privatização da Eletrobras, concluído em 2022.

Pela proposta os empregados de empresas do setor elétrico responsáveis pela produção, pela transmissão, pela distribuição e pela comercialização de energia elétrica deverão ser aproveitados em outras empresas públicas ou sociedades de economia mista em empregos com atribuições e salários compatíveis com o ocupado na empresa privatizada, quando não houver a opção de permanecer nos quadros da empresa.

O relator do projeto, senador Sérgio Petecão (PSD-AC) disse que a proposta visa evitar a dispensa de trabalhadores, com “inegável impacto” na realidade econômica das regiões de atuação dessas empresas. O senador apontou que uma das medidas mais frequentes após a privatização é a redução no quadro de empregados, sob a justificativa da necessidade de cortar custos.

“Isso pode ser vantajoso para os novos acionistas da empresa, mas prejudicial para o consumidor ou usuário do serviço público. Transtornos recentes na prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica na cidade de São Paulo têm sido associados à redução promovida pela concessionária Enel em seu quadro de colaboradores, da ordem de 51,5% em um período de cinco anos”, afirmou.

Desde 2021, quando foi enviada ao Congresso Nacional a Medida Provisória prevendo a privatização da Eletrobras, até o fim de 2023, houve 3.614 desligamentos nas empresas do grupo Eletrobras. O senador afirmou ainda que a maior parte dos trabalhadores que perderam seus empregos tinham mais de 50 anos de idade.

“[Isso] é particularmente perverso, dada a maior dificuldade enfrentada por esse grupo no processo de recolocação no mercado de trabalho”, afirmou. “Não há dúvida de que os maiores prejudicados com esses cortes no quadro de empregados são eles próprios e suas famílias”, disse.

Relacionadas
Brasília (DF), 22/10/2025 - Axia Energia, antiga Eletrobras. Foto: Axia Energia/Divulgação
Privatizada em 2022, Eletrobras passa a se chamar Axia Energia
Edição:
Sabrina Craide
Eletrobras Senado privatização da Eletrobras
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Lojas reabertas no Shopping Light após início da fase de transição do Plano São Paulo para combate à covid-19, que permite o funcionamento das lojas de shopping centers das 11h às 19h.
Política Planalto rejeita texto na Câmara que mantém escala 6x1
ter, 02/12/2025 - 20:50
Tv Brasil animada
Cultura TV Brasil promove ação social de Natal com Cine Cultura para crianças
ter, 02/12/2025 - 20:43
Internet das coisas
Política Senado prorroga benefício tributário para internet das coisas
ter, 02/12/2025 - 20:33
Bolsa de Valores B3 do Brasil em São Paulo
Economia Bolsa supera os 161 mil pontos e volta a bater recorde
ter, 02/12/2025 - 20:26
Fachada Eletrobras
Política Senado aprova proposta de realocação de trabalhadores da Eletrobras
ter, 02/12/2025 - 20:22
Belém (PA), 19/11/2025 - A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, participa do Evento de Alto Nível. Desenhando o futuro: mulheres, clima e justiça, no Pavilhão Brasil, na Blue Zone. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Feminicídio: Ministras lamentam morte de servidoras do Cefet-RJ
ter, 02/12/2025 - 20:20
Ver mais seta para baixo