logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Senado pede ao STF para suspender liminar do impeachment de ministros

Senadores analisam nova Lei do Impeachment na CCJ
Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/12/2025 - 13:12
Brasília
06/06/2023 - Brasília (DF) - Cenas da Cidade de Brasília, ao fundo o prédio do Congresso Nacional . Foto Antônio Cruz/Agência Brasil
© Antônio Cruz/Agência Brasil

A Advocacia do Senado recorreu nesta quarta-feira (10) da decisão na qual o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu que apenas o titular da Procuradoria-Geral da República (PGR) pode pedir impeachment de ministros da Corte. 

O Senado pede que a decisão seja suspensa ao menos até que o Congresso vote uma atualização da Lei do Impeachment. A justificativa é que a liminar atrapalha a tramitação do projeto, causando “zonas de dúvida interpretativa, risco de assimetrias normativas e obstáculos à elaboração técnica do novo diploma legal em fase final de consolidação". 

Na semana passada, Mendes suspendeu o trecho da Lei de Impeachment, de 1950, que dava a todo cidadão a prerrogativa de denunciar ministros do Supremo por crimes de responsabilidade. 

Na mesma decisão, o ministro estabeleceu ser necessário maioria qualificada de dois terços no Senado para abrir processo de cassação de ministros do Supremo, no lugar de maioria simples, de metade mais um, conforme a regra vigente até então. 

Após a decisão, o ministro justificou a urgência da liminar diante de 81 pedidos de impeachment contra ministro do Supremo que encontram-se no gabinete do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Mendes também disse haver “uso eleitoreiro” de um possível faseamento de algum ministro. 

O plenário do Supremo tem uma sessão virtual marcada entre 12 e 19 de dezembro para analisar se mantém a liminar do ministro. O caso pode ser levado ao plenário físico caso ocorra algum pedido de destaque. O julgamento pode ainda ser interrompido se houver pedido de vista (mais tempo de análise). 

O recurso do Senado foi protocolado no mesmo dia em que o relator da nova Lei do Impeachment na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senador Weverton Rocha (PDT-MA), pediu a retirada do projeto da pauta da comissão, o que deve lançar a discussão para o ano que vem, diante do início iminente do recesso parlamentar. 

Relacionadas
Brasília (DF) 21/08/2024 Reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado que votou o projeto de lei complementar (PLP 192/2023) que altera prazos da Lei da Ficha Limpa e reduz o período de inelegibilidade em algumas situações. (Senador Weverton Rocha é o relator do projeto) Foto Lula Marques/ Agência Brasil
CCJ do Senado adia votação do PL do Impeachment para 2026
Brasília (DF), 08/01/2025 - Foto feita em 12/12/2024 - O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, durante entrevista para a Agência Brasil. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Gilmar nega pedido da AGU para reconsiderar decisão sobre impeachment
Brasília (DF), 25/02/2025 - O ministro do STF, Gilmar Mendes, durante palestra no evento IDP Summit, no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Gilmar nega blindagem do STF e diz que Lei do Impeachment “caducou"
Edição:
Fernando Fraga
Senado Impeachment stf CCJ
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) promove audiência pública interativa destinada a instruir o Projeto de Lei 5.582/2025, que estabelece o marco legal do combate ao crime organizado, definindo novas regras penais e processuais para enfrentar estruturas criminosas complexas, e atualiza dispositivos do Código Penal, da Lei de Execução Penal e de normas especiais que tratam de organizações criminosas. À mesa, relator da CCJ, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), em pronunciamento. Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Política CCJ do Senado aprova PL Antifacção e texto segue para o plenário
qua, 10/12/2025 - 14:18
Logotipo do Instagram
Política Busca de perfis políticos apresenta falhas em aplicativos da Meta
qua, 10/12/2025 - 13:35
06/06/2023 - Brasília (DF) - Cenas da Cidade de Brasília, ao fundo o prédio do Congresso Nacional . Foto Antônio Cruz/Agência Brasil
Política Senado pede ao STF para suspender liminar do impeachment de ministros
qua, 10/12/2025 - 13:12
Sinalização de tráfego indica
Internacional UE chega a acordo sobre meta climática para reduzir as emissões em 90%
qua, 10/12/2025 - 13:01
Ipojuca (PE) 01/11/2024 – Unidade de coqueamento retardado na Refinaria Abreu e Lima (RNEST), da Petrobras. O Trem 1 da RNEST vai passar por
Economia CNI projeta crescimento do PIB de 1,8% em 2026
qua, 10/12/2025 - 12:50
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
Economia Governo confirma salário mínimo de R$ 1.621 em 2026
qua, 10/12/2025 - 12:18
Ver mais seta para baixo