logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Sociedade civil pede ao Senado rigor na análise do PL da Dosimetria

Carta alerta para riscos políticos e institucionais da proposta
Agência Brasil
Publicado em 11/12/2025 - 18:12
Brasília
Brasília 04/02/2025- Foto feita em 07/02/2023 - Memorial com imagens e objetos destruídos do STF é montado na entrada do plenário. Entre os itens expostos, há a Constituição queimada (Foto), pedras portuguesas e bolas de gude usadas na destruição das vidraças, vidros estilhaçados e um vaso histórico português quebrado. 'Eles não conseguiram destruir o espírito da democracia’', disse Rosa Weber ao abrir a sessão'. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

O Pacto pela Democracia, coalizão que reúne mais de 200 organizações da sociedade civil comprometidas com a defesa do Estado Democrático de Direito, encaminhou nesta quinta-feira (11) uma carta ao Senado Federal criticando a tramitação do chamado Projeto da Dosimetria (PL 2.162/2023). O documento alerta para os riscos políticos e institucionais que a proposta representa para a democracia brasileira e solicita que o Senado exerça sua função de proteção à Constituição. 

No texto dirigido ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e às senadoras e senadores, o Pacto pela Democracia afirma que a aprovação do projeto na Câmara dos Deputados ocorreu em um cenário de “grave restrição ao debate público”, com tramitação acelerada e falta de transparência no processo legislativo. Segundo o grupo, a votação realizada na madrugada do dia 10 de dezembro dificultou o controle democrático e o acompanhamento pelas instituições e pela sociedade. 

"Parlamentares e sociedade civil foram submetidos a uma votação às cegas, sem acesso adequado aos detalhes técnicos e jurídicos de alterações significativas em legislações estruturantes, como o Código Penal Brasileiro e a Lei de Execução Penal", afirma a coalizão.

A carta ressalta que, ao contrário do que defendem os proponentes da proposta, o PL não promove pacificação nacional, mas representa uma “capitulação do Parlamento” diante de indivíduos envolvidos em atentados contra a ordem constitucional, como os registrados em 8 de janeiro de 2023. O Pacto argumenta que a verdadeira pacificação deve ser construída por meio da responsabilização, e não pela concessão de "anistia improvisada"

"O Brasil vive hoje, pela primeira vez, um processo robusto de responsabilização das tentativas de desestabilização democrática, incluindo os seus mentores intelectuais. Esse esforço tem sido reconhecido internacionalmente como referência de resistência ao avanço autocrático", afirmam as organizações, na carta. 

"Interromper esse caminho significa abrir mão de romper com décadas de impunidade, enfraquecer políticas de memória e verdade e comprometer a construção de uma democracia mais forte. Todos perderemos", completam.

O documento também destaca que o Senado tem a oportunidade de restabelecer padrões de transparência, permitir debate qualificado, ouvir especialistas e movimentos sociais e proteger o Estado Democrático de Direito ao analisar com rigor a proposta. Para os signatários, a anistia pode comprometer a construção histórica de responsabilização de ataques autoritários e fragilizar instituições democráticas brasileiras. 

"Diante da chegada do projeto ao Senado Federal, confiamos na responsabilidade histórica desta Casa. É no Senado que o Parlamento pode rejeitar a capitulação, proteger a Constituição e reafirmar que o Estado Democrático de Direito não se curva à conveniência", diz a carta. 

Entre as organizações que subscrevem a carta estão entidades de direitos humanos, grupos de advocacia, coletivos civis e redes de justiça social. 

Ontem (10), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), enviou o PL da Dosimetria à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa para apreciação na próxima semana. O relator será o senador Esperidião Amim (PP-SC), apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Relacionadas
Brasília (DF), 10/12/2025 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa de cerimônia de anúncios dos projetos habilitados do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS) e dos anúncios de seleção do Novo PAC 2025, nas modalidades de abastecimento de água urbano e rural e de esgotamento sanitário urbano. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lula decidirá sobre PL da Dosimetria quando texto chegar ao Executivo
Brasília (DF) - 31/08/2023 - Vista do prédio do Congresso Nacional. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil/Arquivo
Deputados da base do governo se opõem à aprovação do PL da Dosimetria
Brasília 27/11/2025 - Líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, durante coletiva a imprensa no salão verde da Câmara. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Líder do PT considera escandalosa decisão de votar PL da dosimetria
Edição:
Lílian Beraldo
PL da Dosimetria Pacto pela Democracia Senado
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 22/11/2025 - Movimentação na Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Defesa de Bolsonaro pede autorização para realizar exame na prisão
qui, 11/12/2025 - 19:04
São Paulo (SP), 23/10/2025 - Ministro dos Transportes, Renan Filho, participa do Lote 4 da B3, Leilão das Rodovias Integradas do Paraná. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Ministro dos Transportes prevê 14 leilões rodoviários no país em 2026
qui, 11/12/2025 - 18:31
gado boi vaca rebanho
Política Bois exportados vivos: ONGs denunciam precariedade e riscos ambientais
qui, 11/12/2025 - 18:24
Logo da Agência Brasil
Geral Oficial da Marinha é condenado a 80 anos de prisão por matar casal
qui, 11/12/2025 - 18:23
São Paulo (SP) 11/12/2025 . Movimento nas salas de embarque do Aeroporto de Congonhas. Foto Paulo Pinto/Agencia Brasil
Economia Passageiros de Congonhas relatam cansaço e falta de suporte de aéreas
qui, 11/12/2025 - 18:19
Brasília 04/02/2025- Foto feita em 07/02/2023 - Memorial com imagens e objetos destruídos do STF é montado na entrada do plenário. Entre os itens expostos, há a Constituição queimada (Foto), pedras portuguesas e bolas de gude usadas na destruição das vidraças, vidros estilhaçados e um vaso histórico português quebrado. 'Eles não conseguiram destruir o espírito da democracia’', disse Rosa Weber ao abrir a sessão'. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Política Sociedade civil pede ao Senado rigor na análise do PL da Dosimetria
qui, 11/12/2025 - 18:12
Ver mais seta para baixo