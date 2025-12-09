logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Terras indígenas: Senado aprova PEC do Marco Temporal

Texto passará por análise dos deputados
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/12/2025 - 20:16
São Luís
Brasília (DF), 20/09/2023, Lideranças indígenas fazem passeata contra marco temporal na Esplanada dos Ministérios. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
© Antônio Cruz/Agência Brasil

O Senado aprovou nesta terça-feira (9) a proposta de Emenda à Constituição (PEC) 48/23 que estabelece a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas.

A tese diz que os povos indígenas só teriam direito a áreas ocupadas ou sob disputa na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988.

Antes da votação, os senadores aprovaram um requerimento para estabelecer um calendário especial para análise da proposta, sem a necessidade de intervalo entre os dois turno de votação. Com isso, o texto foi aprovado por 52 votos favoráveis e 14 contrários no primeiro turno e com 52 favoráveis e 15 contrários no segundo. O projeto passará agora por análise da Câmara dos Deputados.

O texto diz que são terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas brasileiros aquelas que, na data da promulgação desta Constituição, eram, simultaneamente, por eles habitadas em caráter permanente, utilizadas para suas atividades produtivas, imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e necessárias a sua reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições, vedada a ampliação além dos limites já demarcados.

Ainda de acordo com a proposta, ausente a ocupação tradicional indígena na data de promulgação da Constituição, ou o renitente esbulho comprovado, são válidos e eficazes os atos, os negócios jurídicos e a coisa julgada relativos a justo título ou a posse de boa-fé das áreas reivindicadas, por particular.

O texto assegura o direito “à justa e prévia indenização”, pelo valor de mercado, da terra nua e das benfeitorias necessárias e úteis, pela União, em caso da desapropriação por interesse social. Além disso, abre a possibilidade de compensação à comunidade indígena com áreas equivalentes.

Projeto

A PEC foi apresentada pelo senador Dr. Hiran (PP-RR) e recebeu relatório favorável do senador Esperidião Amin (PP-SC). A inclusão da proposta na pauta foi anunciada, na semana passada, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) como reação à decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, de que apenas o chefe da Procuradoria-Geral da República (PGR) está apto a denunciar ministros da Corte ao Senado por crimes de responsabilidade.

Ao defender a proposta, Amin lembrou que o tema está na pauta do Supremo Tribunal Federal. A corte volta a debater o tema amanhã (10). Em 2023, o STF considerou que o marco temporal é inconstitucional.

Antes de retomar o julgamento, o STF realizou diversas audiências de uma comissão de conciliação entre as partes envolvidas na questão. A conciliação foi convocada pelo ministro Gilmar Mendes, relator das ações.

“Creio que aprovando a presente Proposta de Emenda à Constituição, com a emenda que ora estamos apresentando a este Plenário, o Senado Federal cumpre inclusive o seu papel de estabelecer um saudável diálogo institucional com o próprio STF, sem afrontas de uma parte a outra, mas com respeito às visões diferentes para se criar uma legislação constitucional que equilibre o respeito às comunidades indígenas e o direito fundamental dos ocupantes de boa-fé à segurança jurídica”, justificou Amin.

Relacionadas
29.04.2022 Real Moeda brasileira, dinheiro Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
CAE do Senado aprova marco legal do Sistema de Pagamentos Brasileiro
Rio de Janeiro (RJ), 31/10/2025 – Cena de carros em uma rua da cidade do Rio de Janeiro Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Congresso isenta IPVA de veículos com mais de 20 anos
Brasília (DF), 09/12/2025 - Deputado Glauber Braga (PSOL) é retirado da mesa da presidencia da camâra dos deputados por seguranças. Frame Deputado Glauber Braga/Facebook
Glauber Braga é retirado à força após ocupar mesa da Câmara
Edição:
Aline Leal
marco temporal terras indígenas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 03/12/2025 - Presidente da Alerj, deputado estadual Rodrigo Bacellar. Foto: Thiago Lontra/ALERJ
Justiça Após colocar tornozeleira eletrônica, Rodrigo Bacellar é solto no Rio
ter, 09/12/2025 - 21:41
Brasília (DF), 09/12/2025 - Deputado Glauber Braga (PSOL) é retirado da mesa da presidencia da camâra dos deputados por seguranças. Frame Deputado Glauber Braga/Facebook
Política Entidades condenam retirada da imprensa na Câmara
ter, 09/12/2025 - 21:27
Brasília (DF) 24/07/2023 - Fachada do ministério da fazenda, nesta segunda feira o CEO da Braskem, Roberto Bischoff se reuniu no ministério com o ministro da pasta, Fernando Haddad. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Estatais federais em dificuldade poderão pedir aportes da União
ter, 09/12/2025 - 21:04
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2024 - O secretário Nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubbo, se reuniu com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor dos Santos, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), pós episódios de violência na capital fluminense. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Política Site do governo visa chegar aos líderes do crime organizado
ter, 09/12/2025 - 20:57
Ônibus SPTrans.
Geral Sem receber 13º salário, motoristas de ônibus de SP entram em greve
ter, 09/12/2025 - 20:41
Brasília (DF), 20/09/2023, Lideranças indígenas fazem passeata contra marco temporal na Esplanada dos Ministérios. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Política Terras indígenas: Senado aprova PEC do Marco Temporal
ter, 09/12/2025 - 20:16
Ver mais seta para baixo