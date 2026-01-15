logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Antes de viagem ao Panamá, Lula conversa com presidente Mulino

Presidente participará de evento na nação da América Central este mês
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/01/2026 - 20:45
Brasília
Brasília (DF), 07/01/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia para anúncio da Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes do SUS e assinatura de contrato de empréstimo com o Banco do BRICS (NDB) para a implantação do primeiro hospital inteligente do Brasil, em cerimônia no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta quinta-feira (15), um telefonema do presidente do Panamá, José Raúl Mulino. Segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto, os dois líderes trataram dos preparativos para a visita que Lula fará ao Panamá para participar da abertura do Foro Econômico Internacional da América Latina e Caribe, organizado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF), no dia 28 de janeiro.

Na visita, Lula também participará de reunião bilateral com o presidente Mulino para discutir temas relacionados a comércio, investimentos e cooperação.

O Panamá é um dos países associados ao Mercosul, bloco formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

Ainda segundo o Palácio do Planalto, Lula e Mulino trocaram - por telefone - impressões sobre a situação na Venezuela e reiteraram a necessidade de preservar a paz e a estabilidade na América Latina e no Caribe. Também coincidiram, de acordo com a nota, sobre a necessidade de fortalecimento das Nações Unidas e na defesa do direito internacional e do diálogo.

 

Relacionadas
Palácio do Planalto
Lula cita caso Master e defende PEC da Segurança Pública
Brasília (DF), 13/01/2026 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa do lançamento da plataforma digital da Reforma Tributária, na sede do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Lula reúne STF, BC, PF e Receita para debater combate ao crime
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto:José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Lula sanciona Orçamento de 2026 e veta R$ 400 milhões em emendas
Edição:
Kleber Sampaio
Lula Panamá CAF Viagem
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula para R$ 41 milhões
qui, 15/01/2026 - 21:53
Brasília (DF), 07/01/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia para anúncio da Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes do SUS e assinatura de contrato de empréstimo com o Banco do BRICS (NDB) para a implantação do primeiro hospital inteligente do Brasil, em cerimônia no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Antes de viagem ao Panamá, Lula conversa com presidente Mulino
qui, 15/01/2026 - 20:45
Líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, caminha em Washington 15/01/2026 REUTERS/Kylie Cooper
Internacional Trump reúne-se com María Corina após elogiar Delcy Rodríguez
qui, 15/01/2026 - 20:10
Brasília (DF), 15/01/2026 - Cela na Papudinha parecida com a que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido da sede da Polícia Federal. Foto: STF/Reprodução
Justiça Papudinha foi determinada após Bolsonaro pedir prisão domiciliar
qui, 15/01/2026 - 19:53
Mulher observa painel eletrônico da B3. 3/4/2019. REUTERS/Amanda Perobelli
Economia Bolsa volta a bater recorde com redução de tensões externas
qui, 15/01/2026 - 19:53
Mobilização de motoboys na rua Boa Vista.
Economia Venda de motocicletas em 2025 é a maior dos últimos 22 anos
qui, 15/01/2026 - 19:38
Ver mais seta para baixo